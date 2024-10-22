Зачем менять Купчинского «краба» на зебру: урбанисты пытаются вернуть пешеходные переходы на проспект Славы

Перекресток на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы — головоломка не только для урбанистов, но и для местных жителей. Надземный переход и отсутствие пешеходных связей в уровне земли повышают здесь (да и везде!) риск ДТП и усложняют городскую мобильность. Даниил Воронин, менеджер урбанистических проектов, активист в сфере развития городской среды и автор канала «Вороньи мысли» вместе с коллегами по цеху Артемом Атрепьевым и Софьей Гринкевич поделились проектом обновления знаменитого перекрестка. Собака.ru узнала у урбанистов и активистов, какие попытки решения проблемы уже предпринимались и что хотят сделать сейчас.
Что происходит сегодня?
Пересечение проспекта Славы и Будапештской улицы — своеобразный лендмарк Купчино. Круговой надземный переход над оживленным перекрестком действительно напоминает краба — если смотреть сверху! Но для местных жителей перекресток легендарен скорее в плохом смысле: перейти на другую сторону улицы мало того, что довольно долго (переход находится практически на уровне третьего этажа!), но и сложно. Пешеходы чаще выбирают пересекать дорогу в неположенном месте, избегая сложных перемещений, повышается уровень правонарушений и ДТП.
Урбанисты предлагают осуществить демонтаж надземного пешеходного перехода. Внимание водителей при отсутствии зебр снижается. Пешеходам довольно затруднительно каждый раз подниматься на высоту более 2-го этажа. Особенно маломобильным группам населения, а это и маленькие дети, и пенсионеры, и родители с колясками — ключевые категории жителей спальных районов. Проблему планируют решить возвращением на перекресток классических зебр.
«Наземные пешеходные переходы, когда они правильно спроектированы и организованы, не создают препятствий для свободного и безопасного движения транспортных средств. Это достигается благодаря грамотной настройке и калибровке пофазного разъезда, что позволяет сохранить все направления движения на перекрестках.» — комментирует Артем Атрепьев, соавтор проекта и ведущий подкаста «Выход в город».
Помимо демонтажа конструкции проектом предусматривается создание «шлюза» для общественного транспорта, что сократит для него время ожидания маневров на перекрестке и ускорит движение. Проблему заторов есть шанс решить грамотным расчетом фаз сигналов светофора и расширением выделенной полосы общественного транспорта до 5,5 метров.
«В данный момент одна из проблематик перекрестка в том, что автобусы, поворачивающие налево, перестраиваются в общий поток, заранее съезжая с выделенной полосы. Чтоб продлить их приоритетное движение, необходима организация шлюза.» — комментирует проект Софья Гринкевич, соавтор проекта и автор телеграм-канала «Искусство города».
Родословная проблемы: что уже делали?
Проблема купчинского «краба» уже своего рода «наследственная» — ее передают из комитета в комитет, от одного губернатора к другому, но какие-то конкретные решения за все время так и не были приняты.
Экс-глава Муниципального округа №72 Купчинского района Павел Швец уже проводил кампанию за возврат наземных пешеходных переходов на проспект Славы. В 2021 году создали проект «Проспект Славы для людей». Петиция за возврат зебр на легендарный перекресток от объединения собрала более тысячи подписей за три месяца. Но переговоры в Комитете транспорта принесли мало результатов: на проспекте Славы пешеходные переходы размещать отказались. Представители ведомства согласились рассмотреть возможность создания зебр на Будапештской улице неподалеку от «краба». Но это едва ли решит основную проблему для пешеходов.
Размещение зебр на Будапештской планировалось в местах, где зафиксировано больше всего случаев нарушения пешеходами правил дорожного движения — перебегают Будапештскую на выездах из дворов, чтобы миновать надземные переходы. Но через год зебры так и не появились, а представитель Комитета по транспорту сослался на отсутствие средств в бюджете и ГОСТы, которые мешают разместить пешеходные переходы.
«С вводом в строй надземных переходов увеличилась аварийность, водители стали чаще нарушать ПДД. Людям, которым их не перейти, приходится либо перебегать проспект Славы и Будапештскую, либо, ехать в соседний Московский район, там переходить дорогу и ехать обратно. Звучит ужасно. Фактически, район разделили пополам для маломобильных граждан.» — Павел Швец про перекресток пр. Славы и Будапештской.
Чего ждать сейчас?
По мнению урбанистов, возможность пешехода пересекать дорогу без необходимости спускаться под землю или подниматься на несколько этажей должна быть нормой. Решения, которые делают город доступнее для маломобильных граждан, облегчают и упрощают передвижения абсолютно для всех.
Даниил Воронин сообщил редакции, что запросы на изменение перекрестка направлены в Комитет транспорта и администрацию Фрунзенского района. Данный проект — это не только попытка вернуть наземные пешеходные переходы, но и значительный шаг в сторону создания более удобного и безопасного пространства для всех жителей Купчино. Несмотря на то, что запрос на реорганизацию данной развязки появляется в градостроительной повестке не впервые, остается только ждать, какая реакция комитета будет в этот раз. Запросы на изменения и улучшение городской инфраструктуры все еще актуальны. Маленькие действия, такие как создание зебр и грамотная организация движения общественного транспорта, по итогу меняют в лучшую сторону городскую среду для пешеходов и автомобилистов.
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