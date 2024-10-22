Зачем менять Купчинского «краба» на зебру: урбанисты пытаются вернуть пешеходные переходы на проспект Славы

Родословная проблемы: что уже делали?

Проблема купчинского «краба» уже своего рода «наследственная» — ее передают из комитета в комитет, от одного губернатора к другому, но какие-то конкретные решения за все время так и не были приняты.

Экс-глава Муниципального округа №72 Купчинского района Павел Швец уже проводил кампанию за возврат наземных пешеходных переходов на проспект Славы. В 2021 году создали проект «Проспект Славы для людей». Петиция за возврат зебр на легендарный перекресток от объединения собрала более тысячи подписей за три месяца. Но переговоры в Комитете транспорта принесли мало результатов: на проспекте Славы пешеходные переходы размещать отказались. Представители ведомства согласились рассмотреть возможность создания зебр на Будапештской улице неподалеку от «краба». Но это едва ли решит основную проблему для пешеходов.

Размещение зебр на Будапештской планировалось в местах, где зафиксировано больше всего случаев нарушения пешеходами правил дорожного движения — перебегают Будапештскую на выездах из дворов, чтобы миновать надземные переходы. Но через год зебры так и не появились, а представитель Комитета по транспорту сослался на отсутствие средств в бюджете и ГОСТы, которые мешают разместить пешеходные переходы.

«С вводом в строй надземных переходов увеличилась аварийность, водители стали чаще нарушать ПДД. Людям, которым их не перейти, приходится либо перебегать проспект Славы и Будапештскую, либо, ехать в соседний Московский район, там переходить дорогу и ехать обратно. Звучит ужасно. Фактически, район разделили пополам для маломобильных граждан.» — Павел Швец про перекресток пр. Славы и Будапештской.

Чего ждать сейчас?

По мнению урбанистов, возможность пешехода пересекать дорогу без необходимости спускаться под землю или подниматься на несколько этажей должна быть нормой. Решения, которые делают город доступнее для маломобильных граждан, облегчают и упрощают передвижения абсолютно для всех.

Даниил Воронин сообщил редакции, что запросы на изменение перекрестка направлены в Комитет транспорта и администрацию Фрунзенского района. Данный проект — это не только попытка вернуть наземные пешеходные переходы, но и значительный шаг в сторону создания более удобного и безопасного пространства для всех жителей Купчино. Несмотря на то, что запрос на реорганизацию данной развязки появляется в градостроительной повестке не впервые, остается только ждать, какая реакция комитета будет в этот раз. Запросы на изменения и улучшение городской инфраструктуры все еще актуальны. Маленькие действия, такие как создание зебр и грамотная организация движения общественного транспорта, по итогу меняют в лучшую сторону городскую среду для пешеходов и автомобилистов.