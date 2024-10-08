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Урбанистика

Под строительство «Лахта Центр-2» начали расчищать территорию

Около первого небоскреба будут сносить здания на Береговой улице, 19. Под демонтаж пойдут гараж, бокс и административное здание центра парусного спорта.

zayatsphoto / Shutterstock.com

Информация о сносе опубликовали на сайте Госстройнадзора. Объекты для демонтажа (гараж, бокс и административное здание центра парусного спорта) находятся в границах территории, на которой в будущем построят небоскреб «Лахта Центр-2», пишет «Фонтанка». Этот квартал будет ограничен улицей Бобыльская, Полевым переулком, перспективным продолжение Береговой улицы и Водной улицей.

Уведомление о сносе подало АО «Синергия». Эта компания заключила со Смольным соглашение о строительстве еще двух башен Лахта Центра. Сейчас идет разработка проекта планировки территории, завершить его должны к апрелю 2025 года.

Напомним, назвали сроки строительства «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3» в Приморском районе Петербурга. Небоскребы на побережье Финского залива будут высотой 555 и 703 метра. В июне на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве зданий. Башни планируют возвести к 2031 году, после начнутся работы по внутренней отделке. В ближайшее время приступят к заливке фундаментов.

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