В Петербурге откроют новое мультимедийное арт-пространство в экс-заводе «Степан Разин»

В экс-заводе «Степан Разин» сохранились цистерны для производства пивных напитков. Именно они послужили вдохновение для названия арт-пространства.

Как рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района, после реконструкции здания в перекрытиях остались огромные отверстия. Медиа-художники смогут создать проекты, неограниченные одной плоскостью.

Первую инсталляцию от студии dreamlaser 4 октября, тогда же откроется и само пространство. Площадь экспозиции превышает 1000 квадратных метров.

«Организаторы обещают, что здесь кроме выставок будут проходить музыкальные мероприятия, иммерсивные шоу, концерты и аудиовизуальные перформансы», — отметили в пресс-службе.