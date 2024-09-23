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Урбанистика

В Петербурге откроют новое мультимедийное арт-пространство в экс-заводе «Степан Разин»

Еще одно место для художников под названием «Цистерна» заработает на территории бывшего варочного цеха на улице Степана Разина, 8а. В пространстве кроме выставок обещают проводить проходить музыкальные мероприятия, иммерсивные шоу, концерты и аудиовизуальные перформансы.

Яндекс. Панорамы

В экс-заводе «Степан Разин» сохранились цистерны для производства пивных напитков. Именно они послужили вдохновение для названия арт-пространства.

Как рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района, после реконструкции здания в перекрытиях остались огромные отверстия. Медиа-художники смогут создать проекты, неограниченные одной плоскостью.

Первую инсталляцию от студии dreamlaser 4 октября, тогда же откроется и само пространство. Площадь экспозиции превышает 1000 квадратных метров.

«Организаторы обещают, что здесь кроме выставок будут проходить музыкальные мероприятия, иммерсивные шоу, концерты и аудиовизуальные перформансы», — отметили в пресс-службе.

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