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Урбанистика

В особняке Юргенса в ноябре откроют отель, коворкинг и рестораны

В планах открыть пространство в историческом здании 1865 года постройки в ноябре 2024 года. Там появятся отель «4 звезды» на десять номеров, коворкинг на 220 мест, а также азиатский скай-бар, спорт-зал и ресторан.

Яндекс. Панорамы

Реконструировать особняк на Жуковского, 19 начали в 2019 году. Изначально ветхое здание собирались снести, но решили сохранить основные капитальные конструкции лицевого и бокового дворового корпусов.

Как рассказал «Ведомостям Северо-Запад» управляющий проектом «Особняк Юргенса» Лев Ронин, удалось отремонтировать лицевой исторический комплекс, в котором расположится отель и фитнес-центр. А вместо снесенной задней части здания построили новый корпус на шесть этажей, где будет коворкинг и рестораны. Ремонт вели с 2019 года, а завершить работы должны в ноябре 2024 года.

«В исторической части сохранено максимум из возможного, восстановлена старая кирпичная кладка. Было сделано все, чтобы историческая часть особняка Юргенса сохранилась», — сообщил Ронин.

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