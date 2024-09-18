В особняке Юргенса в ноябре откроют отель, коворкинг и рестораны

Реконструировать особняк на Жуковского, 19 начали в 2019 году. Изначально ветхое здание собирались снести, но решили сохранить основные капитальные конструкции лицевого и бокового дворового корпусов.

Как рассказал «Ведомостям Северо-Запад» управляющий проектом «Особняк Юргенса» Лев Ронин, удалось отремонтировать лицевой исторический комплекс, в котором расположится отель и фитнес-центр. А вместо снесенной задней части здания построили новый корпус на шесть этажей, где будет коворкинг и рестораны. Ремонт вели с 2019 года, а завершить работы должны в ноябре 2024 года.

«В исторической части сохранено максимум из возможного, восстановлена старая кирпичная кладка. Было сделано все, чтобы историческая часть особняка Юргенса сохранилась», — сообщил Ронин.