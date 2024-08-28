Достаточно ли в Петербурге общественных туалетов? И как количество уборных влияет на качество жизни в городе?

С 2022 года все городские общественные уборные бесплатны для посетителей, их работу полностью обеспечивает бюджет города. Сегодня в ведении «Водоканала Санкт-Петербурга» 265 общественных туалетов. Но хватает ли их? По состоянию на 1 января 2024 года в Петербурге проживает 5,59 млн человек. За первое полугодие город посетило около 5 млн туристов. Мы поговорили с экспертами о том, как количество уборных влияет на урбанистические процессы и почему в России не приятно обсуждать туалетный вопрос.
С чего все началось?
С 1990 года новые общественные туалеты в Петербурге не строили, а общее количество уменьшалось, пишет историк Игорь Богданов в книге «Unitas, или Краткая история туалета». «Дело в том, что еще в конце 1980-х годов городские власти стали передавать общественные туалеты в частные руки. Однако, едва получив документы на право собственности на помещения, новые предприниматели стали использовать их по собственному разумению. Так, на Большом проспекте Васильевского острова в одном из бывших общественных туалетов стали торговать кондитерскими изделиями и торговали десять лет! В одном из туалетов на Невском проспекте торговали дамским бельем, а в бывшем отхожем месте на Вознесенском проспекте открылась ветеринарная клиника», — пишет он.
При этом уже в девяностые на улицах начали устанавливать биотуалеты. Отправной точкой в Петербурге стал пивной фестиваль в 1997 году. Тем временем уже к 1999 году городская администрация начала беспокоиться из-за массового закрытия общественных санузлов и запретила районным чиновникам выдавать разрешения на их перепрофилирование. В конце 2001 года администрация Петербурга, распорядилась, чтобы муниципальное предприятие «Спецслужба» передала стационарные общественные туалеты государственному унитарному предприятию «Водоканал Санкт-Петербурга» в хозяйственное ведение, пишет историк Игорь Богданов в книге «Unitas, или Краткая история туалета».
В 2004 году губернатор Валентина Матвиенко инициировала постановление, согласно которому владельцам общепита рекомендовали бесплатно пускать прохожих в свои уборные по нужде. Норма к исполнению обязательной не была. Документ утратил силу в 2007 году. Для части рестораторов посещение туалетов заведения «не клиентами» создавала две основные проблемы: трата хозтоваров и создание очередей в санузел для гостей кафе. Поэтому некоторые начали решать эти вопросы установкой кодовых замков: например, сети Burger King, «Чайная ложка». Затраты на оборудование сети фастфуда таким нововведением могли составить 1-2 млн рублей, по данным «Делового Петербурга» на 2016 год.
На протяжении нескольких лет городские общественные туалеты в городе были платными. В 2021 году стоимость посещения уборной составляла 30 рублей. Только в 2022 Смольный взял на себя целиком на себя их содержание, справление нужды стало безвозмездным.
Как сегодня обстоят дела с общественными туалетами в городе?
Необходимое количество общественных уборных рассчитывают по своду правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89). Согласно документу один туалет должен быть на 1000 человек. «При этом учитываются не только туалеты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», но и коммерческих организаций, а также туалеты, находящиеся в торговых центрах и на вокзалах», — отмечает пресс-служба «Водоканала Санкт-Петербурга» в разговоре с «Собака.ru».
По состоянию на 1 января 2024 года в Петербурге проживает 5,59 млн человек. Кроме того, за первое полугодие город посетило около 5 млн туристов. В этом году 265 общественных туалетов открыто для посещения, в том числе: 165 — стационарных, 85 — модульных, 15 — передвижных санитарно-гигиенических комплекса на базе автомобильного шасси, как сообщает пресс-служба «Водоканала Санкт-Петербурга» в разговоре с «Собака.ru». Еще 8 стационарных туалетов находятся на реконструкции (ранее не работали) и один новый будет построен в 2024 году.
«Больше половины туалетов оборудованы отделениями для маломобильных групп населения. В каждом присутствует дежурный персонал для оказания помощи указанным лицам», — добавляет «Водоканал Санкт-Петербурга».
Выпускник программы «Архитекторы.pф», автор радиопередачи «Вид на город» и автор телеграм-канала Алексей Арушанян уверен: проблема с общественными туалетами надуманная, городу они не нужны. «Петербург уникален тем, что в центре достаточно плотный уличный фронтон с огромным количеством коммерческих помещений, в частности кафе, везде есть туалеты. Каждый из нас, если предложат сходить в туалет в кафе или "уличное общественное" — выберет кафе». Он считает, что в городе до сих пор негласно действуют рекомендации Валентины Матвиенко 2004 года. «С того момента в Петербурге можно спокойно зайти в любое кафе, спросить, где туалет, и воспользоваться им, ничего не покупая. Поэтому, откровенно говоря, не ясно, чем вызвано ощущение недостаточности, туалетов хватает», — заключает он.
С ним не согласны главный архитектор службы технического заказчика «А101», экс главный архитектор Гатчины Елизавета Гречухина и социолог города, сооснователь школы урбанистики и городских исследований «Города» Петр Иванов. «Отсутствие должного количества общественных туалетов — проблема всех российских городов, и Петербург — не исключение. Небольшое количество уборных часто заставляет сократить время прогулки по городу, а также влияет на экономику общественных пространств, баров и кафе», — считает Петр Иванов.
Кроме того, небольшое количество общественных санузлов напрямую влияет на привлекательность городских пространств. «Например, сейчас спуски к воде в Петербурге превратились в какой-то негласный общественный туалет. Из-за этого отдыхать у рек в городе неприятно. Если бы уборные были более доступными для горожан, подобной проблемы не было», — говорит Елизавета Гречухина.
Как решить туалетный вопрос?
Опрошенные редакцией эксперты единогласно в качестве образцовой общественной уборной выделяют санузел на Новой Голландии. «Это идеальный городской туалет: чистый, доступный, хороший дизайн. Его плюс еще в том, что он выведен ниже уровня земли, поэтому не занимает много места на поверхности», — считает Елизавета Гречухина.
Почему примеры хороших общественных уборных единичны? Социолог города Петр Иванов считает, что одной из причин является маргенализированность темы. «В отличие от японцев, в европейской культуре рассуждать о туалетах не принято. Это преимущественно связано с модернистским мышлением. При проектировании абсолютно прекрасной с точки зрения архитектуры виллы Савой зодчий Ле Корбюзье расположил туалеты и спальни в доме по остаточному принципу. Исходя из того, что прежде всего величие, а потом уже физиологические потребности. Эту модернистскую логику сохраняют и современники», — уточняет он.
Открытым общественным туалетам не хватает инклюзивности, подчеркивает Петр Иванов. «Например, у молодых родителей есть потребность гулять с ребенком, но сделать это с комфортном по сути невозможно. Нет специальных туалетов, где можно спокойно перепеленать малыша. Если в туалете и предусматривают пеленальные столы и урны для биологических отходов, то, как правило, в женском. Но как быть отцам? Именно поэтому в общественных уборных должно быть обязательное агендерное расположение пеленальных столиков. Кроме того, важно ориентироваться на старших людей с деменцией: добавлять специальную навигацию. Женских кабинок нужно строить больше в силу физиологических особенностей: девушки чаще ходят в туалет, чем мужчины», — подчеркивает он.
Для глобальных изменений власти должны инициировать общегородскую стратегию по развитию инженерной инфраструктуры, считает Елизавета Гречухина. «Понятно, что инклюзивные стационарные туалеты с хорошим дизайном будут дороже, но это более долговечная и качественная история, которая принесет свои плоды», — заключает она.
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