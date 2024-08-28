Достаточно ли в Петербурге общественных туалетов? И как количество уборных влияет на качество жизни в городе?

С чего все началось?

С 1990 года новые общественные туалеты в Петербурге не строили, а общее количество уменьшалось, пишет историк Игорь Богданов в книге «Unitas, или Краткая история туалета». «Дело в том, что еще в конце 1980-х годов городские власти стали передавать общественные туалеты в частные руки. Однако, едва получив документы на право собственности на помещения, новые предприниматели стали использовать их по собственному разумению. Так, на Большом проспекте Васильевского острова в одном из бывших общественных туалетов стали торговать кондитерскими изделиями и торговали десять лет! В одном из туалетов на Невском проспекте торговали дамским бельем, а в бывшем отхожем месте на Вознесенском проспекте открылась ветеринарная клиника», — пишет он.

При этом уже в девяностые на улицах начали устанавливать биотуалеты. Отправной точкой в Петербурге стал пивной фестиваль в 1997 году. Тем временем уже к 1999 году городская администрация начала беспокоиться из-за массового закрытия общественных санузлов и запретила районным чиновникам выдавать разрешения на их перепрофилирование. В конце 2001 года администрация Петербурга, распорядилась, чтобы муниципальное предприятие «Спецслужба» передала стационарные общественные туалеты государственному унитарному предприятию «Водоканал Санкт-Петербурга» в хозяйственное ведение, пишет историк Игорь Богданов в книге «Unitas, или Краткая история туалета».