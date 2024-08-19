В Петербурге появится новая набережная почти за 59 млн рублей

Как следует из данных на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 58,9 млн рублей. Итоги конкурса подведут 9 сентября. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания и подготовить документы для строительства набережной. Провести эти работы нужно 15 декабря 2025 года.

Из утвержденного проекта магистрали следует, что длина отрезка составит 763 метра, пропускная способность — 2 450 машин в час, а суммарная максимальная интенсивность движения в обоих направлениях — 6 185 автомобилей в сутки.

Сейчас Морская набережная — это два участка: от площади Беллинсгаузена за Мичманскую улицу и от Флагманской улицы до Наличной. В планах соединить два участка через сквер Александра Володина, который находится на островке в устье реки Смоленки.