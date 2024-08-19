В Петербурге появится новая набережная почти за 59 млн рублей

Смольный объявил конкурс на поиск подрядчика для проектирования участка Морской набережной от Мичманской до Флагманской улицы на Васильевском острове.
Как следует из данных на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 58,9 млн рублей. Итоги конкурса подведут 9 сентября. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания и подготовить документы для строительства набережной. Провести эти работы нужно 15 декабря 2025 года.
Из утвержденного проекта магистрали следует, что длина отрезка составит 763 метра, пропускная способность — 2 450 машин в час, а суммарная максимальная интенсивность движения в обоих направлениях — 6 185 автомобилей в сутки.
Сейчас Морская набережная — это два участка: от площади Беллинсгаузена за Мичманскую улицу и от Флагманской улицы до Наличной. В планах соединить два участка через сквер Александра Володина, который находится на островке в устье реки Смоленки.
Комментарии (0)