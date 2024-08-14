Исторические здания института Вавилова выставили на торги. Из них могут сделать общественное пространство

Входящее в госкорпорацию «Ростех» АО «Государственный оптический институт имени Вавилова» (ГОИ) собирается продать с молотка свой имущественный комплекс на Васильевском острове. Как сказано на сайте «РТ-Капитал», объект планируют продать за 3 млрд руб.

Продать собираются комплекс зданий, в том числе главный корпус самого института, и почти 2 га земли между Кадетской и Биржевой линиями Васильевского острова. Торги собираются провести 16 сентября.

Сейчас в одном из зданий института находится креативный кластер «Вавилов Лофт» компании BS Art Development Group. Сейчас участок находится в общественно-деловой зоне, согласно которой застройка жильем на этой территории запрещена. Кроме того, в состав комплекса входят исторические постройки, а главное здание института является объектом культурного наследия.



Этот охранный статус не позволяет сносить здания, однако собственник может приспособить их под современное использование, отмечают эксперты «Делового Петербурга». В существующем виде комплекс подойдет переформатирование под общественное пространство с возможным размещением офисов, ресторанов, шоурумов, коворкингов, апартов, добавляют эксперты.