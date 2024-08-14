18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Исторические здания института Вавилова выставили на торги. Из них могут сделать общественное пространство

Комплекс построек на Кадетской линии Васильевского острова планируют продать за 3 млрд рублей. В состав объекта входят исторические постройки, а главное здание института является объектом культурного наследия, поэтому функционал использования сильно сокращается, а будущий собственник может приспособить комплекс под современное использование.

КГИОП

Входящее в госкорпорацию «Ростех» АО «Государственный оптический институт имени Вавилова» (ГОИ) собирается продать с молотка свой имущественный комплекс на Васильевском острове. Как сказано на сайте «РТ-Капитал», объект планируют продать за 3 млрд руб.

Продать собираются комплекс зданий, в том числе главный корпус самого института, и почти 2 га земли между Кадетской и Биржевой линиями Васильевского острова. Торги собираются провести 16 сентября.

Сейчас в одном из зданий института находится креативный кластер «Вавилов Лофт» компании BS Art Development Group. Сейчас участок находится в общественно-деловой зоне, согласно которой застройка жильем на этой территории запрещена. Кроме того, в состав комплекса входят исторические постройки, а главное здание института является объектом культурного наследия.

Этот охранный статус не позволяет сносить здания, однако собственник может приспособить их под современное использование, отмечают эксперты «Делового Петербурга». В существующем виде комплекс подойдет переформатирование под общественное пространство с возможным размещением офисов, ресторанов, шоурумов, коворкингов, апартов, добавляют эксперты.

Знакомьтесь, Александр Басалыгин. Уже 10 лет девелопер превращает петербургские особняки в креативные кластеры (скоро вернет к жизни дом архитектора Брюллова!)

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: