Доступны ли достопримечательности Петербурга для людей на коляске? Оценивает депутат Наталья Камолинкова

Эрмитаж (Зимний дворец и Главный штаб)

Государственный музей работает с разными формами инвалидности. К главному комплексу вход с Дворцовой площади оборудован пандусом и подъемным устройством. В галереях Растрелли и Комендантской, зале № 106 есть лифты. Можно арендовать инвалидную коляску на месте — для этого следует обратиться к администратору в главном вестибюле или по телефону +7 (812) 710-90-79. Маршрут для маломобильных посетителей можно посмотреть тут.

Наталья Камолинкова: Зимний дворец — историческое здания, поэтому идеальную доступную среду организовать довольно сложно. Из плюсов — есть уборные для людей на колясках, пандус на входе. Главный минус — не хватает грамотно выверенной логистики перемещения по залам музея. Некоторые залы нужно обходить вокруг — это неудобно. Мне приходилось отъезжать от своих друзей, чтобы продолжить маршрут.

В Главном штабе, чтобы попасть в уборную, человеку на коляске необходимо спуститься вниз, при этом все остальные могут сходить в туалет наверху.