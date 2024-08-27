Доступны ли достопримечательности Петербурга для людей на коляске? Оценивает депутат Наталья Камолинкова

В январе-июне 2024 года Петербург принял около 5 млн туристов. Но доступен ли он для жителей и гостей города, передвигающихся на коляске? Мы выбрали одни из самых популярных мест и попросили общественного деятеля, спортсменку, депутата МО «Морской» Наталью Камолинкову прокомментировать, насколько музеи и общественные пространства удобны для посещения маломобильным людям.
Эрмитаж (Зимний дворец и Главный штаб)
Государственный музей работает с разными формами инвалидности. К главному комплексу вход с Дворцовой площади оборудован пандусом и подъемным устройством. В галереях Растрелли и Комендантской, зале № 106 есть лифты. Можно арендовать инвалидную коляску на месте — для этого следует обратиться к администратору в главном вестибюле или по телефону +7 (812) 710-90-79. Маршрут для маломобильных посетителей можно посмотреть тут.
Наталья Камолинкова: Зимний дворец — историческое здания, поэтому идеальную доступную среду организовать довольно сложно. Из плюсов — есть уборные для людей на колясках, пандус на входе. Главный минус — не хватает грамотно выверенной логистики перемещения по залам музея. Некоторые залы нужно обходить вокруг — это неудобно. Мне приходилось отъезжать от своих друзей, чтобы продолжить маршрут.
В Главном штабе, чтобы попасть в уборную, человеку на коляске необходимо спуститься вниз, при этом все остальные могут сходить в туалет наверху.
Русский музей
Музей предлагает программы для людей с инвалидностью разных категорий. Одна из фишек — видеомаршруты по каждому корпусу. На сайте опубликованы памятки, где описаны ближайшие парковочные места для посетителей с инвалидностью, туалеты, особенности проезда к той или иной локации. Сотрудники просят заранее сообщить о визите музея по телефону 8 (812) 314-64-24, чтобы все прошло комфортно.
Наталья Камолинкова: Обычно принято замалчивать проблемы в организации доступной среды. Лучше всегда описать текущее положение дел, чтобы человек мог подготовиться. Приятно, что Русский музей сделал достаточно понятные видеомаршруты по корпусам. Я участвовала в создании гида по Мраморному дворцу. На входе есть порожек, что неудобно. Но сотрудники музея выносят пандус, если нажать на специальную кнопку. Предусмотрены подъемник и лифт, который, правда, не идет на последний этаж, поэтому экспозиции в этом филиале частично доступны. На момент моего посещения уборная не была оборудована, но она просторная, так что в перспективе есть шанс, что ее обустроят.
Строгановский дворец тоже условно доступный: пандус, лифт и специальная уборная. Насчет остальных локаций, к сожалению, ничего не могу сказать, не была. Классно, что в Русском музее работает отдельный инклюзивный отдел, который занимается доступностью экспозиций для людей с разными нозологиями.
Новая Голландия
Основная территория парка — безбарьерная. По главной аллеи есть скамейки, на газонах летом — уличные стулья. Часть дорожек замощена каменной брусчаткой, что вызывает дискомфорт у посетителей, передвигающихся на колясках. С комфортным набивным покрытием — Липовая, Садовая аллеи и набережная за «Домом 12». Чтобы зайти в Травяной сад со стороны здания Кузни нужно преодолеть две ступеньки, при этом со стороны газона попасть легко.
Вход в исторические здания, как правило, ограничен из-за небольших порогов или подъемов. При необходимости можно вызвать сотрудника, он поможет преодолеть препятствия. Оборудованные туалеты для людей с инвалидностью работают на первом и втором этажах здания «Бутылка», в Kuznya Cafe, на первом этаже «Дома 12».
Наталья Камолинкова: Новая Голландия стремится к тому, чтобы стать доступной. Из минусов — не хватает парковки для людей с инвалидностью. На входе в «Бутылку» есть приступчик и порог, которые сложно преодолеть на коляске. В остальном территория комфортна для прогулок.
Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова
На территории работают туалеты для людей с инвалидностью в кафе «На Елагином» и Елагиноостровском дворце. Объекты на территории частично доступны. Например, на входе в Елагиноостровский дворец есть плавный пандус, но он выложен брусчаткой. Основная экспозиция расположена на первом и втором этажах, лифтов нет, но предусмотрен подъемник. Музей художественного стекла не оборудован пандусами на вход, чтобы посетить его потребуется помощь сотрудников. Организованы специальные автомобильные места для парковки в районе входной зоны в парк около 2-го Елагина моста.
Наталья Камолинкова: По парку в целом гулять удобно. Правда, в ЦПКиО есть небольшие мосты со ступеньками — людям на колясках нужно объезжать вокруг. Было бы здорово, если бы администрация сделала навигацию для людей с инвалидностью по всей территории парка.
Мариинский-2
Новая сцена Мариинского театра заняла первое место в рейтинге архитектурной доступности театров для людей с ограниченными возможностями здоровья. В здании предусмотрены пандусы, лифты, туалеты для посетителей с инвалидностью.
Наталья Камолинкова: Перед входом в театр есть поребрик, поэтому из машины на тротуар самостоятельно выйти невозможно. Лучше приезжать заранее, чтобы обойти. Удобно, что на первом этаже работает отдельный гардероб для людей с инвалидностью, поэтому не нужно стоять в общей очереди. Специальный туалет расположен отдельно — большой плюс. Логистика внутри здания понятна, дополнительная навигация не требуется. Сотрудники всегда готовы помочь.
Петропавловская крепость
У музейного комплекса есть парковка для людей с инвалидностью на территории Заячьего острова в Алексеевском равелине и у Кронверкской куртины. Для допуска необходимы наличие специального знака на автомобиле; документы, подтверждающие статус, и паспорт. Основной вход находится в Иоанновском равелине и осуществляется через Иоанновский мост и Иоанновские ворота. Среди доступных для посещения музеев — Петропавловский собор, Великокняжеская усыпальница, выставочные залы в Инженерном доме и часть постоянных экспозиций. Работают три специально оборудованных туалета.
Наталья Камолинкова: Как только оказалась на коляске, я гуляла по Петропавловской крепости каждый день — здесь у меня проходил круг здоровья. По территории проложена дорожка из бетонных плит, коляска по ширине проходит. Можно всю крепость так обойти. Дополнительная навигация внутри крепости, на мой взгляд, не нужна — все интуитивно понятно. В музеях не была, в том числе потому, что часть из них не имеет безбарьерного входа.
Эрарта
На сайте музея нет отдельного раздела о доступности пространства для людей с инвалидностью.
Наталья Камолинкова: На входе в музей есть большие заезды. Зимой и осенью по ним подниматься довольно опасно, так как скользко и слишком крутой подъем. При вестибюле — пара ступенек, но сотрудники обычно выносят пандус по требованию. Лифт предусмотрен, но он как бы расположен на полуэтаже. Раньше к нему вел неудачный пандус, но посетителям с инвалидностью удалось добиться от администрации музея нового, более удобного. Специальный туалет расположен на -1 этаже, возле гардероба.
ЦВЗ «Манеж»
Вход в здание оборудован пандусами. Есть лифт для перемещения между этажами. При помощи специального подъемника с главного входа можно попасть в кафе и книжный магазин на цокольном этаже. По запросу посетителям выдают коляску на месте. Предусмотрено одно парковочное место на углу улицы Якубовича и Почтамтского переулка, остальные — у Исаакиевского собора на Адмиралтейском проспекте и со стороны Малой Морской улицы. Подробную информацию можно узнать на сайте.
Наталья Камолинкова: Здесь достаточно много работают с людьми с инвалидностью. Единственный нюанс — медленный подъемник на спуск в цокольный этаж. Группа ребят на колясках будет долго кататься на нем. В отличие от Эрарты, где установлен лифт, на этом подъемнике неудобно ехать с детской коляской. Дополнительная навигация не нужна, все понятно.
Севкабель Порт
На сайте общественного пространства нет отдельного раздела о доступности кластера для людей с инвалидностью.
Наталья Камолинкова: Хорошая локация: много активностей, красивые виды. Команда пространства старается учитывать пожелания разных категорий посетителей. Правда, примерно у 20% помещений есть места, где всего одна ступенька. По этой причине локация автоматически становится недоступной для человека на коляске. Возможно, эту архитектурную особенность не убрать, так как технически сложно согласовать. Приятно, что на территории работает отдельная парковка для людей с инвалидностью. В Цехе появился лифт на второй этаж, где в последнее время проходят масштабные экспозиции.
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