7 «красных флагов» в транспортной инфраструктуре Петербурга — выбор урбаниста Аркадия Гершмана

Нехватка выделенных полос для автобусов и троллейбусов

Чтобы люди выбирали общественный транспорт вместо своей машины, этот транспорт должен ездить быстро и не зависеть от пробок — для этого все мегаполисы мира делают выделенные полосы. Без них машин на улицах будет только больше и ни новые развязки, ни магистрали не помогут избавиться от пробок.

Петербург пока только подступается к организации выделенных полос. Москва тоже не сразу признала их эффективность: еще 15 лет назад от слов «выделенка для автобусов» автомобилистов и чиновников выворачивало. Многие говорили, что это невозможно из-за менталитета, климата и других отговорок, но в итоге оказалось, что все можно и все работает — автобусы и трамваи ходят стабильно и быстро именно за счет выделенных полос.

Разделение остановок для автобусов и троллейбусов на одной улице

В советское время за автобусы и троллейбусы отвечали разные ведомства, поэтому для них строили разные остановки. Получилось дорого, сложно и это путало людей. Сегодня это пережиток прошлого, почти все города страны давно забыли об этом и объединили остановки, но почему-то в Петербурге продолжают держаться за нормативы 1970-х годов.

Безбарьерная среда на каждой улице предусмотрена только для машин

В Петербурге есть проблема как с нештрафуемым порогом, так и с культурой вождения. Но главное, что улицы просто не отвечают современным запросам горожан: для велосипедистов и самокатчиков нужна обособленная инфраструктура. Это либо велополосы для спокойных и небольших улиц, либо велодороги для проспектов. В каждом случае всегда можно найти для них место, если будет желание — это уже проходили в Париже, Амстердаме, Нью-Йорке, Лондоне, Москве и других городах мира. Важно подготовить новые проекты организации дорожного движения на каждую улицу, где будет свое место для каждого вида передвижения, тогда конфликты с самокатами уйдут в прошлое.