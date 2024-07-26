В Кронштадте откроют новую локацию парка «Остров фортов»

Центральной частью нового пространства станут шесть арт-объектов, посвященных Военно-Морскому Флоту. Главным из них станет «Ледокол», изображающий судно, пробивающееся через лед. По внешним граням объекта будет струиться вода, они будут украшены цитатами известных людей о море и флоте.

Также новое пространство украсят арт-объекты «Волны из цепей", посвящённый береговым войскам, и «Быт моряков», представлявший собой металлический цилиндр. Цилиндр показывает узкое пространство в трюме. Ещё одна композиция «Морская авиация» символизирует героизм летчиков российской морской авиации и представляет собой самолёт из нержавеющей стали.

Турпоток в кластер «Остров фортов» постоянно растет благодаря последовательному благоустройству новых территорий, открытию привлекательных для жителей и гостей города пространств и расширению его рекреационно-просветительских возможностей. В 2019 г. Кронштадт посетили 1,9 млн человек, в 2023 г. – 3,3 млн. В 2024 г. планируется достичь показателя в 4 млн гостей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксению Шойгу.

Предлагаем прочесть наше интервью с Ксенией Шойгу. Она рассказала о том, станет ли Кронштадт новым Крестовским островом, о культурном форуме и новых катамаранах с вайбом «Сапсана».