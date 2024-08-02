14 молодых архитекторов, бюро и команд, о которых скоро (надеемся!) будут говорить все

По просьбе «Собака.ru» сооснователь АБ «Хвоя», куратор фестиваля «Архитектон» и вице-президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Георгий Снежкин делится мнением, кто из начинающих молодых архитекторов достоин внимания уже сейчас. Знакомьтесь, яркие представители архитектурной молодежной сцены! Они участвуют в проектировании кампусов по всей России (от Петербурга до Самары!) и в раскопках античного городища, открывают собственные бюро и архитектурный журнал, создают жилые дома на 3D-принтере, строят глэмпинг для Outline и готовят перформанс в рамках резиденции «Танец и архитектура» фестиваля Context (премьера 3 августа!).
NTML. Никита Тимонин, 34 года, и Мария Ляшко, 35 лет
После окончания архитектурного факультета Академии художеств имени Ильи Репина (с отличием!) Никита Тимонин и Мария Ляшко основали бюро НТМЛ. Отправной точкой для ребят стало участие в Первой российской молодежной архитектурной биеннале в Казани в 2017 году. В портфолио — около 80 проектов: от больших мастер-планов до частных домов.
Ребята неоднократно становились лауреатами премии Аrchpoint Сoncept Аwards, Архиwood, а также смотров-конкурсов «Зодчество» и «Архитектон», занимали призовые места в конкурсах «Бульвар науки в городе Гатчина» и «Санкт-Петербургские фасады». Сегодня основная деятельность бюро связана с благоустройством и разработкой малых архитектурных форм.
Самыми известными и значимыми для NTML проектами являются парк «Сосновый бор» в Сясьстрое и Городская площадь в Светогорске в Ленобласти. Еще Никита Тимонин и Мария Ляшко сделали ландшафтный арт-объект «Индустриальный карильон» для парка Никола-Ленивец в Калужской области. «Совсем недавно завершили документацию для благоустройства "Суворовского сквера" в Новой Ладоге, работы над реализацией уже ведут, и мы ожидаем что к осени сквер будет открыт», — отмечает Никита Тимонин.
Бюро «Челы» / chl buro
Выпускник СПбГАСУ (и программы «Архитекторы.pф» 2022 года!) Виктор Королев два года назад вместе с единомышленником Иваном Протопоповым основал архитектурное бюро «Челы». Одним из самых ярких кейсов команды является мастерская бюро на территории завода Водтрансприбор (родоначальник гидроакустической отрасли в стране!) в историческом районе Ланская. Помимо ребята реализовали арт-объект «Архитектон 7» для выставки «Магистрали» на фестивале «Архитектон», ставший одним из хитов фестиваля.
Вместе с казанским бюро «АрхДесант» команда chl buro подала заявку от Менделеевска на конкурс развития территорий малых городов — сделали эскизы пейзажного парка «Камашево». Недавно закончили серию из трех проектов для Сыктывкара: Яблоневая аллея, двор Дворца пионеров и сквер по улице Печорская. А еще установили (дико стильную!) скамью рядом с магазином «Паштет» на Петроградской стороне. В Ленобласти команда бюро готовит проект развития общественной территории в Сестрорецке (ждите подробности осенью!).
Иван Казадаев, 24 года
Выпускник Академии художеств имени Ильи Репина Иван Казадаев, сооснователь бюро ZIMA четыре года назад придумал журнал «Локус». Это издание о локальных российских архитекторах и площадка для репрезентации интересных коллег по цеху. В прошлом году Ваня стал организатором премии «Архитектон + Локус» и части деловой программы. «Проект развивается семимильными шагами и смог объединить уже более 500 архитекторов. На сегодняшний день у нас есть четыре номера, один вне серийный выпуск, сайт и сообщество. Буквально пару дней назад мы вернулись с фестиваля “Архстояние”, где в этом году представили "Локус" на собственном кэмпе “Круглый стол”», — рассказывает Ваня.
Важным концептуальным проектом для него является небоскреб на Канонерском острове — дипломный магистерский проект-рассуждение на тему завершения Морского фасада Петербурга симметричной «Лахта Центру» доминантой. Среди реализованных — арт-объект для фестиваля архитектон «Последняя Триграмма», корнер арт-лавки «Сетка» на Московском рынке (ныне переехал на фудмолл Vokzal 1853. — Прим. Ред.) и детский центр «Бэби хауз» на Кремчугской. «Сейчас наше бюро делает проект офиса и строит винотеку Vinissimo на канале Грибоедова», — добавляет он.
glubinka_ab. Борис Немцев, 26 лет
Выпускник Академии художеств имени Ильи Репина Борис Немцев вместе с товарищем Ильей Сухаревским развивают прото-бюро glubinka_ab. «Все в нашем коллективе — выходцы из провинциальных городов, даже не из областных центров, и, вероятно, этот фактор определил область наших интересов, взгляды, предпочтения и название команды», — отмечает Борис Немцев. За пару лет ребята победили в двух номинациях open-call фестиваля Outline, «Кирпичном конкурсе», АрхиМАФе и конкурсе на проект дома для печати на 3D-принтере в Ясно-Поле. Среди важных проектов — фасадные решения для здания Эрьзя-Центра в Москве и участие в международном конкурсе на проект роддома в Африке.
«В следующем сезоне по нашим проектам построят входную группу с трансформаторной будкой в качестве поста охраны и комплекс гостевых домов для участников для фестиваля электронной музыки и искусства Outline. Реализуют напечатанный на 3D-принтере дом в эко-парке “Ясно-Поле”, для которого сейчас разрабатываем подробную модель и документацию, и два интерьера для наших друзей», — добавляет Борис.
Команда «ИПАЧ». Александр Черкашин, 24 года, и Петр Иванов, 25 лет
Магистранты Академии художеств имени Ильи Репина Александр и Петр работают в архитектурном бюро «Студия 44». В составе команды участвуют в проектировании кампусов по всей России: от Петербурга (для ИТМО!) до Нижнего Новгорода и Самары.
Команда «ИПАЧ» разработала террасу для ресторана Marketplace на Невском проспекте вместе с Александрой Покатович. Для «Архитектона» ребята сделали арт-объект «Деревянная печь» — архитектурный оксюморон, в виде русской печи из деревянных кирпичей. Является логичным продолжением проекта «Жилая печная единица», выполненного в составе содружества «Триграмма» для «Кирпичного конкурса-2021». Вместе задумали и воплотили фантазийный проект «Кинопоезда», получивший первую премию на конкурсе Игоря Минакова в 2024 году.
Андрей Кустов, 24 года
Выпускник Санкт-Петербургского горного университета, магистрант программы «Цифровая урбанистика» в ИТМО Андрей Кустов победил на премии для молодых архитекторов «Архитектон + Локус» в номинации «Лучший дипломный проект». Одним из самых важных проектов считает участие в конкурсе на пешеходный деревянный мост в Кобоне (вместе с соавторами проекта Женей Морозом, Артуром Сорокой и Игорем Базылевым заняли третье место!).
Прошлым летом совместно с Лизой Малюшиной, Женей Морозом и Катей Флейшер на площади за ЦВЗ «Манеж» установили паблик-арт «Архитектон 13,14» в рамках фестиваля «Архитектон». Весной Андрей соорудил «Скворечник без гвоздей и, вероятно, без птиц», который повесил около дома в усадьбе Сосновка. В конце июля вместе с Ваней Казадаевым, Дашей Орловой и Женей Морозом дебютировал на «Архстоянии»: ребята организовали кемп Локуса «Круглый стол» и устроили настоящую полевую типографию!
Сейчас в команде с Региной Бахтигареевой, Полиной Ишуковой, Дарием Назаровым и Юлией Фохт он готовит к реализации интерактивный арт-объект в Альметьевске — проект-победитель в школе конкурса Young Design 2023. А еще Андрей вместе с хореографом Маратом Казихановым готовят перформанс в рамках резиденции «Танец и архитектура» фестиваля Context. Премьера состоится уже 3 августа на площадке МИРА Центра — ГЭС на Нерли.
Максим Субботин, 28 лет, и Артем Гаврилов, 29 лет
Максим Субботин и Артем Гаврилов
Дом в Шувалово
Веранда частного дома в Шувалово
Офис фармацевтического предприятия под Калининградом
Арт-объект «Неопознанный Архитектон»
Дипломный проект Максима Субботина «Музей истории авиации и космонавтики»
Дипломный проект Артема Гаврилова «Музей истории авиации и космонавтики»
Творческий тандем сформировался еще во время обучения в Средней художественной школе при Академии художеств имени Ильи Репина. Первым заказом ребят стал частный дом в Шувалово. «Двухэтажное здание с плоской эксплуатируемой крышей имеет простую планировку, но фасады собраны по принципу коллажа, как будто из двух разных по характеру домов. Усиливает эффект и разнообразие типов окон. Объединяет все между собой яркий акцентный цвет, в который выкрашены детали фасадов», — рассказывает Артем Гаврилов.
Максим и Артем успешно окончили Академию художеств имени Ильи Репина, взяв одну тему для выпускной работы: «Музей истории авиации и космонавтики». Артем стал обладателем медали Российской Академии Художеств за лучшую дипломную работу, а Максим получил медаль Ильи Репина, и диплом Союза дизайнеров России.
Самой масштабной реализацией ребята называют проект интерьеров крупного фармацевтического предприятия под Калининградом, выполненный совместно с однокурсницей из Академии Полиной Шевчук.
Артем развивается в области частного домостроения, тестируя свои идеи в небольших постройках на дачном участке. Участвует в архитектурных конкурсах, один из значимых в карьере — проектирование музейного комплекса «Водные пути Севера» в городе Вытегра. Проект выполнен совместно с петербургским бюро «Архатака».
Максим предпочитает разнообразные задачи, где есть место творческому подходу: от архитектурных проектов, и интерьерного дизайна до цифровой скульптуры и иллюстраций, объединяясь с современными художниками.
Одну из совместных работ Максима и Артема многие могли видеть на выставке «Магистрали» на фестивале «Архитектон». Это арт-объект «Неопознанный Архитектон» — капсула, в ядре которой была размещена инсталляция из артефактов спекулятивной археологии. Сейчас ребята проектируют баню, строят загородные дома, а в свободное время пишут вместе музыку.
Елизавета Михайлова, 25 лет, и Ирина Кащеева, 23 года
У выпускниц Академии художеств имени Ильи Репина сложился успешный творческий союз. В портфолио — «Винокурня» гран-при «Кирпичного конкурса-2022», арт-объект Архитектон-12 для фестиваля «Архитектон», археологический парк «Сунгирь» во Владимирской области (совместно Анной Гончаровой, Анастасией Липс, Николаем Трофименковым, конкурс ИКОМОС, II премия). Девушки совместно ездят копать античное городище под Керчью, а еще путешествуют по Русскому Северу.
Среди важных объектов Лиза отмечает экспонируемую в пространстве Artplay в Москве «Звонницу», сделанную в рамках практикума по современной деревянной архитектуре «Древолюция-2019» (совместный проект с Василием Арсеньевым, Риммой Силиной, Борисом Немцевым, Анастасией Островерховой, Марией Ковалевой и Ариной Четиной) — работа попала в шортлист премии Архиwood. Лиза занимается проектом реставрации Триумфальной арки в Пальмире в составе команды бюро «Студия 44» и концепцией реконструкции музейно-выставочного комплекса городского электрического транспорта в Петербурге.
У Иры есть яркие фестивальные объекты: площадка для ныряния, наблюдения и отдыха «Визор» (совместно с Марией Ашириной, Анастасией Камбаровой, Николаем Шаврыгиным, Николаем Шевченко), инсталляция из ржавых водосточных труб в Новосибирске. Особенно важной считает дипломную работу — Музей блокады и обороны Ленинграда.
Лиза Малюшина, 24 года, и Катя Флейшер, 25 лет
«Новое поколение архитекторов, надежда и опора АБ “Хвоя”, мастерицы на все руки и авторы знаковых проектов как внутри нашей мастерской, так и за ее пределами», — так нам описал Катю и Лизу Георгий Снежкин.
Выпускницы Академии художеств имени Ильи Репина в составе команды бюро вместе работают над проектами нового центра Калининграда, реновации прибрежных территорий Ижевского пруда, аэропорта в Омске, набережной в Сириусе, главной площади в Мурманске. В прошлом году их совместная работа с Женей Морозом и Андреем Кустовым была представлена на выставке «Магистрали» в рамках «Архитектона». Тем не менее творческим союзом Катя и Лиза не являются, каждая выбрала свой карьерный путь.
Катя работает над общественным пространством в ЖК «Пригород Лесное» в Подмосковье. «Самым крупным проектом на сегодняшний день считаю участие в конкурсе на разработку генерального плана центра Ижевска. Классный опыт — будучи студенткой, попробовать перепридумать часть города», — отмечает Катя.
Лиза недавно стала первым младшим партнером АБ «Хвоя». «Сейчас дочерчиваю один из самых важных для меня на данный момент проектов. Вплотную к этапу стройки подошел индивидуальный жилой дом, работу над которым я вела с самого первого эскиза. Ужасно страшно, ужасно радостно. Но то ли еще будет», — рассказывает Лиза.
Серафима Вершинина, 25 лет, и Лали Размадзе, 23 года
«Фобос и деймос мастерской профессора Никиты Явейна в Академии художеств, наводящие страх и ужас на экзаменационную комиссию. Не признающие творческих рамок авторы нашумевших проектов промышленного парка на берегу речки Красненькой и пейзажного крематория на Канонерском острове, расширяют границы архитектуры и двигают ее вперед. Свежая кровь бюро "Хвоя"», — так описал нам творческий тандем Симы и Лали руководитель АБ «Хвоя» Георгий Снежкин.
Серафима участвовала в разработке проектов благоустройства бухт Патрокл и Соболь в урбанистической экспедиции «Открывая море Владивостоку» под кураторством бюро Concrete Jungle. В составе команды «Бакланы» Серафима вместе со Степаном Морозовым, Екатериной Сафроновой, Алиной Чижовой реализовали временный МАФ — деревянную смотровую вышку для наблюдения за природой. «Одним из любимых и важных для меня проектов стал “Мы в домике!”, сделанный большой компанией студентов для конкурса CO LABORO в архитектурном журнале "Локус" в 2020 году. Мы собрали большой бумажный дом, оживили его стихами и отправились с ним в путешествие по Петербургу. Он побывал и на Дворцовой площади, и в “Севкабель Порту”. Часто вспоминаем его и смеемся, что бумажный проект и есть наша общая первая реализация в городе», — рассказывает Серафима.
Важным для Лали является проект паркового крематория на Канонерском острове, представленный в качестве дипломной работы. «Я считаю, что подобные места должны проектироваться в первую очередь для живых людей, это их место памяти. Превращение таких архитектурных комплексов в парк, доступный для всех, в целом не является чем-то новым. Проект вызвал споры, какие обычно вызывает тема смерти», — считает Лали. Кроме того, Лали вместе с другими студентами из мастерской Никиты Явейна инициировали открытие внутреннего двора Академии художеств. Команда подготовила работу на ежегодную премию Игоря Минакова и выиграла. Студенты надеются, что проект реализуют.
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