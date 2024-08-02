14 молодых архитекторов, бюро и команд, о которых скоро (надеемся!) будут говорить все

После окончания архитектурного факультета Академии художеств имени Ильи Репина (с отличием!) Никита Тимонин и Мария Ляшко основали бюро НТМЛ. Отправной точкой для ребят стало участие в Первой российской молодежной архитектурной биеннале в Казани в 2017 году. В портфолио — около 80 проектов: от больших мастер-планов до частных домов.

Ребята неоднократно становились лауреатами премии Аrchpoint Сoncept Аwards, Архиwood, а также смотров-конкурсов «Зодчество» и «Архитектон», занимали призовые места в конкурсах «Бульвар науки в городе Гатчина» и «Санкт-Петербургские фасады». Сегодня основная деятельность бюро связана с благоустройством и разработкой малых архитектурных форм.

Самыми известными и значимыми для NTML проектами являются парк «Сосновый бор» в Сясьстрое и Городская площадь в Светогорске в Ленобласти. Еще Никита Тимонин и Мария Ляшко сделали ландшафтный арт-объект «Индустриальный карильон» для парка Никола-Ленивец в Калужской области. «Совсем недавно завершили документацию для благоустройства "Суворовского сквера" в Новой Ладоге, работы над реализацией уже ведут, и мы ожидаем что к осени сквер будет открыт», — отмечает Никита Тимонин.

Бюро «Челы» / chl buro