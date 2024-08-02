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Урбанистика

14 молодых архитекторов, бюро и команд, о которых скоро (надеемся!) будут говорить все

По просьбе «Собака.ru» сооснователь АБ «Хвоя», куратор фестиваля «Архитектон» и вице-президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Георгий Снежкин делится мнением, кто из начинающих молодых архитекторов достоин внимания уже сейчас. Знакомьтесь, яркие представители архитектурной молодежной сцены! Они участвуют в проектировании кампусов по всей России (от Петербурга до Самары!) и в раскопках античного городища, открывают собственные бюро и архитектурный журнал, создают жилые дома на 3D-принтере, строят глэмпинг для Outline и готовят перформанс в рамках резиденции «Танец и архитектура» фестиваля Context (премьера 3 августа!).

NTML. Никита Тимонин, 34 года, и Мария Ляшко, 35 лет

Архивы NTML
Парк «Сосновый бор» в Сясьстрое
Архивы NTML

Парк «Сосновый бор» в Сясьстрое

«Индустриальный карильон» для парка Никола-Ленивец
Архивы NTML

«Индустриальный карильон» для парка Никола-Ленивец

После окончания архитектурного факультета Академии художеств имени Ильи Репина (с отличием!) Никита Тимонин и Мария Ляшко основали бюро НТМЛ. Отправной точкой для ребят стало участие в Первой российской молодежной архитектурной биеннале в Казани в 2017 году. В портфолио — около 80 проектов: от больших мастер-планов до частных домов.

Ребята неоднократно становились лауреатами премии Аrchpoint Сoncept Аwards, Архиwood, а также смотров-конкурсов «Зодчество» и «Архитектон», занимали призовые места в конкурсах «Бульвар науки в городе Гатчина» и «Санкт-Петербургские фасады». Сегодня основная деятельность бюро связана с благоустройством и разработкой малых архитектурных форм. 

Самыми известными и значимыми для NTML проектами являются парк «Сосновый бор» в Сясьстрое и Городская площадь в Светогорске в Ленобласти. Еще Никита Тимонин и Мария Ляшко сделали ландшафтный арт-объект «Индустриальный карильон» для парка Никола-Ленивец в Калужской области. «Совсем недавно завершили документацию для благоустройства "Суворовского сквера" в Новой Ладоге, работы над реализацией уже ведут, и мы ожидаем что к осени сквер будет открыт», — отмечает Никита Тимонин. 

Бюро «Челы» / chl buro

Виктор Королев и Иван Протопопов
Архивы бюро «Челы» / chl buro

Виктор Королев и Иван Протопопов

Мастерская бюро «Челы» на территории завода Водтрансприбор
Архивы бюро «Челы» / chl buro

Мастерская бюро «Челы» на территории завода Водтрансприбор

Мастерская бюро «Челы» на территории завода Водтрансприбор
Архивы бюро «Челы» / chl buro

Мастерская бюро «Челы» на территории завода Водтрансприбор

Арт-объект «Архитектон 7»
Архивы бюро «Челы» / chl buro

Арт-объект «Архитектон 7» 

Проект сквера по улице Печорская
Архивы бюро «Челы» / chl buro

Проект сквера по улице Печорская

Проект Яблоневой аллеи
Архивы бюро «Челы» / chl buro

Проект Яблоневой аллеи

Проект Яблоневой аллеи
Архивы бюро «Челы» / chl buro

Проект Яблоневой аллеи

Проект двора Дворца пионеров
Архивы бюро «Челы» / chl buro

Проект двора Дворца пионеров

Выпускник СПбГАСУ (и программы «Архитекторы.pф» 2022 года!) Виктор Королев два года назад вместе с единомышленником Иваном Протопоповым основал архитектурное бюро «Челы». Одним из самых ярких кейсов команды является мастерская бюро на территории завода Водтрансприбор (родоначальник гидроакустической отрасли в стране!) в историческом районе Ланская. Помимо ребята реализовали арт-объект «Архитектон 7» для выставки «Магистрали» на фестивале «Архитектон», ставший одним из хитов фестиваля.

Вместе с казанским бюро «АрхДесант» команда chl buro подала заявку от Менделеевска на конкурс развития территорий малых городов — сделали эскизы пейзажного парка «Камашево». Недавно закончили серию из трех проектов для Сыктывкара: Яблоневая аллея, двор Дворца пионеров и сквер по улице Печорская. А еще  установили (дико стильную!) скамью рядом с магазином «Паштет» на Петроградской стороне. В Ленобласти команда бюро готовит проект развития общественной территории в Сестрорецке (ждите подробности осенью!).

Иван Казадаев, 24 года

Архивы Ивана Казадаева
Журнал «ЛОКУС»
Архивы Ивана Казадаева

Журнал «ЛОКУС»

Арт-объект для фестиваля архитектон «Последняя Триграмма»
Архивы Ивана Казадаева

Арт-объект для фестиваля архитектон «Последняя Триграмма»

Проект винотеки Vinissimo на канале Грибоедова
Архивы Ивана Казадаева

Проект винотеки Vinissimo на канале Грибоедова

Выпускник Академии художеств имени Ильи Репина Иван Казадаев, сооснователь бюро ZIMA четыре года назад придумал журнал «Локус». Это издание о локальных российских архитекторах и площадка для репрезентации интересных коллег по цеху. В прошлом году Ваня стал организатором премии «Архитектон + Локус» и части деловой программы. «Проект развивается семимильными шагами и смог объединить уже более 500 архитекторов. На сегодняшний день у нас есть четыре номера, один вне серийный выпуск, сайт и сообщество. Буквально пару дней назад мы вернулись с фестиваля “Архстояние”, где в этом году представили "Локус" на собственном кэмпе “Круглый стол”», — рассказывает Ваня. 

Важным концептуальным проектом для него является небоскреб на Канонерском острове — дипломный магистерский проект-рассуждение на тему завершения Морского фасада Петербурга симметричной «Лахта Центру» доминантой. Среди реализованных — арт-объект для фестиваля архитектон «Последняя Триграмма», корнер арт-лавки «Сетка» на Московском рынке (ныне переехал на фудмолл Vokzal 1853. — Прим. Ред.) и детский центр «Бэби хауз» на Кремчугской. «Сейчас наше бюро делает проект офиса и строит винотеку Vinissimo на канале Грибоедова», — добавляет он.

glubinka_ab. Борис Немцев, 26 лет

Архив Бориса Немцева
Проект бани на Волге
Архив Бориса Немцева

Проект бани на Волге

Проект дома в экопарке «Ясно Поле»
Архив Бориса Немцева

Проект дома в экопарке «Ясно Поле»

Глэмпинг для фестиваля электронной музыки и искусства Outline
Архив Бориса Немцева

Глэмпинг для фестиваля электронной музыки и искусства Outline

Проект поста реконструкции трансформаторной подстанции в пост охраны для фестиваля Outline
Архив Бориса Немцева

Проект поста реконструкции трансформаторной подстанции в пост охраны для фестиваля Outline

Проект роддома в Африке
Архив Бориса Немцева

Проект роддома в Африке

Выпускник Академии художеств имени Ильи Репина Борис Немцев вместе с товарищем Ильей Сухаревским развивают прото-бюро glubinka_ab. «Все в нашем коллективе — выходцы из провинциальных городов, даже не из областных центров, и, вероятно, этот фактор определил область наших интересов, взгляды, предпочтения и название команды», — отмечает Борис Немцев. За пару лет ребята победили в двух номинациях open-call фестиваля Outline, «Кирпичном конкурсе», АрхиМАФе и конкурсе на проект дома для печати на 3D-принтере в Ясно-Поле. Среди важных проектов — фасадные решения для здания Эрьзя-Центра в Москве и участие в международном конкурсе на проект роддома в Африке.

«В следующем сезоне по нашим проектам построят входную группу с трансформаторной будкой в качестве поста охраны и комплекс гостевых домов для участников для фестиваля электронной музыки и искусства Outline. Реализуют напечатанный на 3D-принтере дом в эко-парке “Ясно-Поле”, для которого сейчас разрабатываем подробную модель и документацию, и два интерьера для наших друзей», — добавляет Борис. 

Команда «ИПАЧ». Александр Черкашин, 24 года, и Петр Иванов, 25 лет

Петр Иванов и Александр Черкашин
Архивы команды «ИПАЧ»

Петр Иванов и Александр Черкашин

Арт-объект «Деревянная печь»
Архивы команды «ИПАЧ»

Арт-объект «Деревянная печь»

Терраса для ресторана Marketplace на Невском проспекте
Архивы команды «ИПАЧ»

Терраса для ресторана Marketplace на Невском проспекте

Магистранты Академии художеств имени Ильи Репина Александр и Петр работают в архитектурном бюро «Студия 44». В составе команды участвуют в проектировании кампусов по всей России: от Петербурга (для ИТМО!) до Нижнего Новгорода и Самары. 

Команда «ИПАЧ» разработала террасу для ресторана Marketplace на Невском проспекте вместе с Александрой Покатович. Для «Архитектона» ребята сделали арт-объект «Деревянная печь» — архитектурный оксюморон, в виде русской печи из деревянных кирпичей. Является логичным продолжением проекта «Жилая печная единица», выполненного в составе содружества «Триграмма» для «Кирпичного конкурса-2021». Вместе задумали и воплотили фантазийный проект «Кинопоезда», получивший первую премию на конкурсе Игоря Минакова в 2024 году.

Андрей Кустов, 24 года

Архив Андрея Кустова
Деревянный мост в Кобоне
Архив Андрея Кустова

Деревянный мост в Кобоне

Паблик-арт «Архитектон 13,14»
Архив Андрея Кустова

Паблик-арт «Архитектон 13,14»

Паблик-арт «Архитектон 13,14»
Архив Андрея Кустова

Паблик-арт «Архитектон 13,14»

«Скворечник без гвоздей и, вероятно, без птиц»,
Архив Андрея Кустова

«Скворечник без гвоздей и, вероятно, без птиц»,

Выпускник Санкт-Петербургского горного университета, магистрант программы «Цифровая урбанистика» в ИТМО Андрей Кустов победил на премии для молодых архитекторов «Архитектон + Локус» в номинации «Лучший дипломный проект». Одним из самых важных проектов считает участие в конкурсе на пешеходный деревянный мост в Кобоне (вместе с соавторами проекта Женей Морозом, Артуром Сорокой и Игорем Базылевым заняли третье место!). 

Прошлым летом совместно с Лизой Малюшиной, Женей Морозом и Катей Флейшер на площади за ЦВЗ «Манеж» установили паблик-арт «Архитектон 13,14» в рамках фестиваля «Архитектон». Весной Андрей соорудил «Скворечник без гвоздей и, вероятно, без птиц», который повесил около дома в усадьбе Сосновка. В конце июля вместе с Ваней Казадаевым, Дашей Орловой и Женей Морозом дебютировал на «Архстоянии»: ребята организовали кемп Локуса «Круглый стол» и устроили настоящую полевую типографию! 

Сейчас в команде с Региной Бахтигареевой, Полиной Ишуковой, Дарием Назаровым и Юлией Фохт он готовит к реализации интерактивный арт-объект в Альметьевске — проект-победитель в школе конкурса Young Design 2023. А еще Андрей вместе с хореографом Маратом Казихановым готовят перформанс в рамках резиденции «Танец и архитектура» фестиваля Context. Премьера состоится уже 3 августа на площадке МИРА Центра — ГЭС на Нерли.

Максим Субботин, 28 лет, и Артем Гаврилов, 29 лет

Максим Субботин и Артем Гаврилов
Архивы Артема Гаврилова и Максима Субботина

Максим Субботин и Артем Гаврилов

Дом в Шувалово
Архивы Артема Гаврилова и Максима Субботина

Дом в Шувалово

Веранда частного дома в Шувалово
Архивы Артема Гаврилова и Максима Субботина

Веранда частного дома в Шувалово

Офис фармацевтического предприятия под Калининградом
Архивы Артема Гаврилова и Максима Субботина

Офис фармацевтического предприятия под Калининградом

Арт-объект «Неопознанный Архитектон»
Архивы Артема Гаврилова и Максима Субботина

Арт-объект «Неопознанный Архитектон»

Дипломный проект Максима Субботина «Музей истории авиации и космонавтики»
Архивы Артема Гаврилова и Максима Субботина

Дипломный проект Максима Субботина «Музей истории авиации и космонавтики»

Дипломный проект Артема Гаврилова «Музей истории авиации и космонавтики»
Архивы Артема Гаврилова и Максима Субботина

Дипломный проект Артема Гаврилова «Музей истории авиации и космонавтики»

Творческий тандем сформировался еще во время обучения в Средней художественной школе при Академии художеств имени Ильи Репина. Первым заказом ребят стал частный дом в Шувалово. «Двухэтажное здание с плоской эксплуатируемой крышей имеет простую планировку, но фасады собраны по принципу коллажа, как будто из двух разных по характеру домов. Усиливает эффект и разнообразие типов окон. Объединяет все между собой яркий акцентный цвет, в который выкрашены детали фасадов», — рассказывает Артем Гаврилов.

Максим и Артем успешно окончили Академию художеств имени Ильи Репина, взяв одну тему для выпускной работы: «Музей истории авиации и космонавтики». Артем стал обладателем медали Российской Академии Художеств за лучшую дипломную работу, а Максим получил медаль Ильи Репина, и диплом Союза дизайнеров России.

Самой масштабной реализацией ребята называют проект интерьеров крупного фармацевтического предприятия под Калининградом, выполненный совместно с однокурсницей из Академии Полиной Шевчук.

Артем развивается в области частного домостроения, тестируя свои идеи в небольших постройках на дачном участке. Участвует в архитектурных конкурсах, один из значимых в карьере — проектирование музейного комплекса «Водные пути Севера» в городе Вытегра. Проект выполнен совместно с петербургским бюро «Архатака».

Максим предпочитает разнообразные задачи, где есть место творческому подходу: от архитектурных проектов, и интерьерного дизайна до цифровой скульптуры и иллюстраций, объединяясь с современными художниками.

Одну из совместных работ Максима и Артема многие могли видеть на выставке «Магистрали» на фестивале «Архитектон». Это арт-объект «Неопознанный Архитектон» — капсула, в ядре которой была размещена инсталляция из артефактов спекулятивной археологии. Сейчас ребята проектируют баню, строят загородные дома, а в свободное время пишут вместе музыку.

Елизавета Михайлова, 25 лет, и Ирина Кащеева, 23 года

Архивы Елизаветы Михайловой и Ирины Кащеевой
Арт-объект Архитектон-12 для фестиваля «Архитектон-2023»
Архивы Елизаветы Михайловой и Ирины Кащеевой

Арт-объект Архитектон-12 для фестиваля «Архитектон-2023»

Проект археологического парк «Сунгирь» во Владимирской области
Архивы Елизаветы Михайловой и Ирины Кащеевой

Проект археологического парк «Сунгирь» во Владимирской области

У выпускниц Академии художеств имени Ильи Репина сложился успешный творческий союз. В портфолио — «Винокурня» гран-при «Кирпичного конкурса-2022», арт-объект Архитектон-12 для фестиваля «Архитектон», археологический парк «Сунгирь» во Владимирской области (совместно Анной Гончаровой, Анастасией Липс, Николаем Трофименковым, конкурс ИКОМОС, II премия). Девушки совместно ездят копать античное городище под Керчью, а еще путешествуют по Русскому Северу.

Среди важных объектов Лиза отмечает экспонируемую в пространстве Artplay в Москве «Звонницу», сделанную в рамках практикума по современной деревянной архитектуре «Древолюция-2019» (совместный проект с Василием Арсеньевым, Риммой Силиной, Борисом Немцевым, Анастасией Островерховой, Марией Ковалевой и Ариной Четиной) — работа попала в шортлист премии Архиwood. Лиза занимается проектом реставрации Триумфальной арки в Пальмире в составе команды бюро «Студия 44» и концепцией реконструкции музейно-выставочного комплекса городского электрического транспорта в Петербурге.

У Иры есть яркие фестивальные объекты: площадка для ныряния, наблюдения и отдыха «Визор» (совместно с Марией Ашириной, Анастасией Камбаровой, Николаем Шаврыгиным, Николаем Шевченко), инсталляция из ржавых водосточных труб в Новосибирске. Особенно важной считает дипломную работу — Музей блокады и обороны Ленинграда.

Лиза Малюшина, 24 года, и Катя Флейшер, 25 лет

Лиза Малюшина
Архив Лизы Малюшиной и Кати Флейшер

Лиза Малюшина

Катя Флейшер
Архив Лизы Малюшиной и Кати Флейшер

Катя Флейшер

Проект аэропорта в Омске
Архив Лизы Малюшиной и Кати Флейшер

Проект аэропорта в Омске

Проект аэропорта в Омске
Архив Лизы Малюшиной и Кати Флейшер

Проект аэропорта в Омске

Набережная в Сириусе
Архив Лизы Малюшиной и Кати Флейшер

Набережная в Сириусе

Проект общественного пространства в ЖК «Пригород Лесное» в Подмосковье
Архив Лизы Малюшиной и Кати Флейшер

Проект общественного пространства в ЖК «Пригород Лесное» в Подмосковье

Проект общественного пространства в ЖК «Пригород Лесное» в Подмосковье
Архив Лизы Малюшиной и Кати Флейшер

Проект общественного пространства в ЖК «Пригород Лесное» в Подмосковье

«Новое поколение архитекторов, надежда и опора АБ “Хвоя”, мастерицы на все руки и авторы знаковых проектов как внутри нашей мастерской, так и за ее пределами», — так нам описал Катю и Лизу Георгий Снежкин.

Выпускницы Академии художеств имени Ильи Репина в составе команды бюро вместе работают над проектами нового центра Калининграда, реновации прибрежных территорий Ижевского пруда, аэропорта в Омске, набережной в Сириусе, главной площади в Мурманске. В прошлом году их совместная работа с Женей Морозом и Андреем Кустовым была представлена на выставке «Магистрали» в рамках «Архитектона». Тем не менее творческим союзом Катя и Лиза не являются, каждая выбрала свой карьерный путь.

Катя работает над общественным пространством в ЖК «Пригород Лесное» в Подмосковье. «Самым крупным проектом на сегодняшний день считаю участие в конкурсе на разработку генерального плана центра Ижевска. Классный опыт — будучи студенткой, попробовать перепридумать часть города», — отмечает Катя. 

Лиза недавно стала первым младшим партнером АБ «Хвоя». «Сейчас дочерчиваю один из самых важных для меня на данный момент проектов. Вплотную к этапу стройки подошел индивидуальный жилой дом, работу над которым я вела с самого первого эскиза. Ужасно страшно, ужасно радостно. Но то ли еще будет», — рассказывает Лиза.

Серафима Вершинина, 25 лет, и Лали Размадзе, 23 года

Серафима Вершинина
Архивы Серафимы Вершининой и Лали Размадзе

Серафима Вершинина

Лали Размадзе
Архивы Серафимы Вершининой и Лали Размадзе

Лали Размадзе

Проект «Мы в домике!» для конкурса CO LABORO
Архивы Серафимы Вершининой и Лали Размадзе

Проект «Мы в домике!» для конкурса CO LABORO

Парковый крематорий на Канонерском острове
Архивы Серафимы Вершининой и Лали Размадзе

Парковый крематорий на Канонерском острове

«Фобос и деймос мастерской профессора Никиты Явейна в Академии художеств, наводящие страх и ужас на экзаменационную комиссию. Не признающие творческих рамок авторы нашумевших проектов промышленного парка на берегу речки Красненькой и пейзажного крематория на Канонерском острове, расширяют границы архитектуры и двигают ее вперед. Свежая кровь бюро "Хвоя"», — так описал нам творческий тандем Симы и Лали руководитель АБ «Хвоя» Георгий Снежкин.

Серафима участвовала в разработке проектов благоустройства бухт Патрокл и Соболь в урбанистической экспедиции «Открывая море Владивостоку» под кураторством бюро Concrete Jungle. В составе команды «Бакланы» Серафима вместе со Степаном Морозовым, Екатериной Сафроновой, Алиной Чижовой реализовали временный МАФ — деревянную смотровую вышку для наблюдения за природой. «Одним из любимых и важных для меня проектов стал “Мы в домике!”, сделанный большой компанией студентов для конкурса CO LABORO в архитектурном журнале "Локус" в 2020 году. Мы собрали большой бумажный дом, оживили его стихами и отправились с ним в путешествие по Петербургу. Он побывал и на Дворцовой площади, и в “Севкабель Порту”. Часто вспоминаем его и смеемся, что бумажный проект и есть наша общая первая реализация в городе», — рассказывает Серафима. 

Важным для Лали является проект паркового крематория на Канонерском острове, представленный в качестве дипломной работы. «Я считаю, что подобные места должны проектироваться в первую очередь для живых людей, это их место памяти. Превращение таких архитектурных комплексов в парк, доступный для всех, в целом не является чем-то новым. Проект вызвал споры, какие обычно вызывает тема смерти», — считает Лали. Кроме того, Лали вместе с другими студентами из мастерской Никиты Явейна инициировали открытие внутреннего двора Академии художеств. Команда подготовила работу на ежегодную премию Игоря Минакова и выиграла. Студенты надеются, что проект реализуют.

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