Общественная ферма близ Выборга в «декорациях» скандинавской архитектуры: показываем проект будущей базы отдыха

Сейчас на участке, на котором появится база отдыха, ровная площадка с островком леса в центре. В будущем там собираются установить детский домик на дереве, а вокруг высадить яблони и сливы.

Архитекторы предложили заказчикам концепцию «комфортной общественной фермы» — для тех, кто помнит, как хорошо было у бабушки в деревне. Гостям предложат поработать на грядке, собрать овощи, фрукты, яйца, а потом забрать это все с собой или отдать в местный ресторан для приготовления обеда. Помимо него, на территории запланированы сыроварня, апартаменты, птичий двор, грядки с клубникой и теплицы с овощами и зеленью.