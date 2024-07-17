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Урбанистика

Общественная ферма близ Выборга в «декорациях» скандинавской архитектуры: показываем проект будущей базы отдыха

Концепцию базы отдыха в поселке Пальцево недалеко от Выборга разрабатывает студия Евгения Ростовского Studio Rostovskii. В ней предложили разместить общественную ферму, на которой гости смогут поработать в земле и сразу съесть что-нибудь с грядки. А выбрали для архитектурного решения скандинавский стиль.

Studio Rostovskii
Studio Rostovskii
Studio Rostovskii

Сейчас на участке, на котором появится база отдыха, ровная площадка с островком леса в центре. В будущем там собираются установить детский домик на дереве, а вокруг высадить яблони и сливы.

Архитекторы предложили заказчикам концепцию «комфортной общественной фермы» — для тех, кто помнит, как хорошо было у бабушки в деревне. Гостям предложат поработать на грядке, собрать овощи, фрукты, яйца, а потом забрать это все с собой или отдать в местный ресторан для приготовления обеда. Помимо него, на территории запланированы сыроварня, апартаменты, птичий двор, грядки с клубникой и теплицы с овощами и зеленью.

Studio Rostovskii
Studio Rostovskii
Studio Rostovskii

Скандинавский стиль в местной архитектуре выбрали, опираясь на природный ландшафт карельского перешейка. Комплекс построек выполнят в технологии деревянного каркасного строительства.

Studio Rostovskii
Studio Rostovskii
Studio Rostovskii
Studio Rostovskii

Евгений Ростовский

Автор проекта туристической фермы в Тапиоле, руководитель Studio Rostovskii специально для «Собака.ru»:

Когда я начал работать над проектом, идейно находился в связке со словом лес. Хотя земельный участок — в голом ровном поле. Прокручивал в голове, как можно это реализовать, пока не попал к новоиспеченной теще на дачу. Там зашел в парник и увидел большие матовые листья с зелеными колючими огурцами. Я кайфанул, потому что понял, что до этого момента собирал огурцы в далекой юности у бабушки в вологодской деревне. После этого все срослось — ферма в скандинавском архитектурном обрамлении. В скандинавском, потому что, на мой взгляд, этот стиль позволяет отдать главенствующую роль природе в любом проекте. Именно за ней едут загород.

В Ленобласти есть общественные пространства, где можно покормить оленей, или покататься на лошадях. Есть и классические загородные клубы с широким спектром spa&wellness услуг. Туристической фермы, как ее придумали мы – поместили основные атрибуты деревни в скандинавскую архитектуру и привычный для жителей мегаполиса комфорт — не встречал. Надеюсь, ферма станет местом притяжения и заземления.

Сегодня мы на стадии проектирования. Строительство займет часть этого и следующего года. Сдача объекта запланирована на 2025 год.

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