Из исторических казарм лейб-гвардии на Фонтанке хотят сделать общественное пространство

Конкурс среди студентов на создание концепции благоустройства проводили представители муниципалитета и специалисты Центра компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды, подведомственного комитету по благоустройству Петербурга и СПбГАСУ.

В проекте-победителе предложили разместить на участке между набережной Фонтанки и Загородным проспектом зону отдыха с арт-объектами, молодежное пространство с граффити, зону воркаута с уличными тренажерами, семейное пространство с террасами, несколько тематических площадок, общественный огород, летнее кафе, а также сцену для различных мероприятий и розарий с памятным камнем.

Для исторических зданий во дворах на набережной Фонтанки, 90 предложили следующее приспособление: в них планируют разместить музей лейб-гвардии и выставочные пространства. Там же появятся различные мастерские, коворкинги, творческие студии и заведения общепита.

Руководитель Центра компетенций Ольга Черданцева рассказала, в дальнейшем эти идеи могут использовать для создания финального варианта проекта благоустройства.

«Целью было собрать интересные идеи, которые потом, когда пройдут торги, могут быть использованы при проектировании», — пояснила Черданцева для «Фонтанки».

Пока неизвестно, кто будет проводить благоустройство. Если местные жители поддержат идею проекта, то комблаг готов выделить муниципальным властям субсидии на благоустройство. Однако, вероятнее всего, финансирование могут выделить не раньше 2026 года.