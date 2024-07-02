Определили подрядчика на строительство кампуса СПбГУ в Пушкине

Как пишет «Фонтанка», всего было четыре претендента, но выиграло московское АО «Политехстрой», которое реставрирует в Петербурге здание консерватории имени Римского-Корсакова. Компания предложила самую минимальную цену за проведение работ: вместо 3,444 млрд контракт исполнят за 3,368 млрд рублей.

В рамках первого этапа построят учебный корпус №3 площадью 12,3 тысяч квадратных метров и хозяйственный корпус на 6 тысяч квадратных. Их должны возвести до конца 2026 года.

В трехэтажном учебном корпусе будет шесть учебных аудиторий, помещения общественного питания, административно-хозяйственный блок и инженерно-технические помещения. В хозяйственном корпусе разместят службы безопасности и материально-технического снабжения, ремонтно-эксплуатационное управление, административно-хозяйственная служба, автохозяйство, центральный диспетчерский пульт, архивохранилище и центральная прачечная.

Кампус СПбГУ займет территорию в 200 га в Детскосельском (Пушкинский район). Эскиз разработало архитектурное бюро «Студия 44», его одобрили на Градостроительном совете еще в 2022 году.