5 молодых петербургских урбанистов, о которых скоро — уверены — будут говорить все!

«Собака.ru» совместно с экспертами Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО и программы «Архитекторы.pф» выбрала новые лица городского истеблишмента до 35 лет, которые уже меняют город и среду вокруг нас: популяризируют трамваи и велосипеды, отвечают за городское освещение, разрабатывают мастер-планы и обучающие курсы по урбанистике для подростков.
Дарья Чиримисина, 30 лет
Выпускница Архитектурно-строительного института Самарского государственного технического университета переехала в Петербург и окончила в 2018 году магистратуру «Световой дизайн» в ИТМО. Еще во время обучения Дарья стала лауреаткой международной профессиональной премии в области инновационного светового дизайна LIT Design Awards. А вскоре начала преподавать в университете и стала соразработчицей дисциплины «Оценка восприятия: зрительное, когнитивное, эмоциональное» международной магистерской программы «Световой дизайн» Университета ИТМО. Затем переехала в Москву и устроилась в бюро «Культура света» ведущим световым дизайнером.
Дарья — исследовательница вечерней среды города (редкая специальность для России!). Всего за несколько лет вместе с командой бюро «Культура света» она разработала световой мастер-план для территории озера Долгое в Норильске (проект бюро Wowhaus), комплексную стратегию освещения района ЗИЛ в Москве (авторы концепций архитектуры и благоустройства — Citymakers, UTRO, LUDI, AFA, ГК Эталон) и реализовала проект освещения залов Дома книги на Невском проспекте. Но нет предела совершенству: в 2023 году Даша окончила программу «Архитекторы.рф» и вместе с коллегами записала большой онлайн-курс о городском освещении. А вскоре для проекта «Москва глазами инженера» сделала экскурсионный маршрут про освещение столицы.
Зимой 2024 года она вернулась в Петербург и теперь является партнером бюро светового дизайна ZenLight. Работала над концепцией фасадного освещения улицы в городе Кириллов (проект бюро APREL) и освещения ГЭС в Адыгее. Вместе с командой ZenLight недавно сдала проект освещения моста в центре Выборга. Сейчас участвует в проектировании фасадного освещения центральной улицы в Ижевске и является тьютором группы «Вечерний город — Terra Incognita» в программе «Архитекторы.рф».
Дмитрий Бумагин, 24 года, автор Telegram-канала «Bum Urban Channel»
Выпускник Политеха и Института дизайна и урбанистики ИТМО, урбанист бюро Klauzura и управляющий первого архитектурного коворкинга в культурном квартале «Брусницын». Дмитрий ставит перед собой большую и амбициозную задачу — создать молодое архитектурное комьюнити в Петербурге. «В нашем городе очень много перспективных урбанистов, градостроителей и архитекторов. Но проблема в том, что все мы зажаты между градсоветом, градозащитниками, "тенями предков" и архитектурными критиками. В результате — в городских проектах нет смелых решений, а из-за этого, в свою очередь, происходит застой в городской среде. Мы же стремимся объединять, вдохновлять на новые, крутые и смелые проекты и действовать сообща», — рассказывает Дмитрий. И, кажется, ему удается воплотить эту идею в жизнь: в коворкинге уже второй год проходит конференция «Не только архитектор», где объединяются обычные горожане и эксперты. А лекции и мастер-классы ведут мэтры искусствоведения, архитектуры и урбанистики — Лиза Савина, Мария Элькина, Алина Черейская, Андрей Елбаев, Мария Туркина. Ближайшее мероприятие пройдет в ноябре.
Кроме того, в портфолио у Дмитрия — участие в разработке концепции реновации подземного переход у Новой Голландии под площадью Труда и проведение проектных сессий по вовлечению горожан в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» совместно с Центром компетенций Ленинградской области в городах Шлиссельбург и Приозерск.
Помимо работы в бюро Klauzura Дмитрий был наставником образовательного курса «Городская идентичность в градостроительном развитии» Университета ИТМО (и в будущем учебном году планирует преподавать новую дисциплину в университете!). Написал методические рекомендации по соучаствующему проектированию при планировании систем общественного транспорта. В этом году вместе с коллегами он планирует применить их на практике — при проектировании маршрутной сети Южного намыва Васильевского острова. Сейчас он работает над авторским курсом по урбанистике для подростков — программу запустят на базе детского технопарка «Кванториум» с сентября.
Даниил Воронин, 26 лет, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли»
В прошлом году окончил магистратуру Института дизайна и урбанистики ИТМО по специальности «Цифровая урбанистика». Во время учебы руководил урбанистическим студенческим клубом Urban Culture в ИТМО, который успешно проводил лекции, воркшопы и хакатоны.
Любит трамваи и велосипеды (и продвигает это среди горожан на собственном примере!): среди инициатив — предложения по организации трамвайной остановки на Народной улице, Благодатной улице и улице Маршала Говорова, а также перераспределению бюджета города на велоинфраструктуру (сторонниками было направлено около 1900 обращений властям!). Участвовал в разработке законопроекта о нулевой смертности, который принял Молодежный парламент СПб (но, к сожалению, не стала рассматривать Комиссия по транспорту при Законодательном Собрании), а также работал над проектами благоустройства в двух города Московской области — Фрязино, Наро-Фоминск. В этом году должны закончить реализацию самого первого и лампового проекта Даниила — благоустройство двора общежития ИТМО. Сегодня Даниил работает менеджером урбанистических проектов. Помогает важным городским кейсам пройти путь от идеи до реализации: сопровождает проекты новых трамвайных линий, строительство трамвайных платформ, остановочных павильонов, физических обособлений путей, а также помогал IT-стартапу по озеленению городов. В будущем хотел бы попробовать свои силы в ведении проектов девелопмента!
Даниил не только практик, но еще и теоретик: популяризирует урбанистику в своем Тelegram-канале «Вороньи мысли» и подкасте «Про город». Участвовал в ПМЭФ-2024, где презентовал исследование «Комфортный Невский проспект» (занял на питчинге почетное второе место!). Надеется, что этот проект обратит внимание петербуржцев и руководства города на главную улицу города и поможет сделать магистраль более безопасной и комфортной.
Виктор Королев, 29 лет
Выпускник СПбГАСУ (и программы «Архитекторы.pф» 2022 года!) два года назад вмести с единомышленником Иваном Протопоповым основал архитектурное бюро «Челы». Один из самых ярких кейсов команды — это мастерская бюро на территории завода Водтрансприбор (родоначальник гидроакустической отрасли в стране!) в историческом районе Ланская. Принципы проекта (финалиста премии «Локус» х «Архитектон»!): подлинность, отсутствие дизайна, белый цвет стен, простая мебель, показ промышленного слоя. «Мы сформулировали здесь наши основные профессиональные ориентиры — честность и простота. Само помещение представляет бетонный куб со стороной 5,4 метра. В пространстве сохранен промышленный советский слой с минимальными современными включениями из фанеры», — рассказывает Виктор. Помимо этого команда бюро реализовала арт-объект «Архитектон 7» для выставки «Архитектон. Магистрали», ставший одним из хитов фестиваля.
Вместе с казанским бюро «АрхДесант» команда chl buro подала заявку от Менделеевска на конкурс развития территорий малых городов — сделали эскизы пейзажного парка «Камашево». «Сейчас на этом участке расположены руины усадьбы Ушковых и фундаменты больницы, в которую была переоборудована усадьба, а также советский стадион. Наша задача заключалась в выявлении исторических изменений и объединении всех территорий. В качестве решения мы предложили концепцию пейзажного парка, потому что именно он подталкивает посетителя к изучению пространства вокруг и собственных внутренних переживаний», — подчеркивает Виктор. Недавно закончили серию из трех проектов для Сыктывкара: Яблоневая аллея, двор Дворца пионеров и сквер по улице Печорская. «Яблоневая аллея — стихийно появившееся пространство в советской квартальной застройке. Это нельзя назвать двором, но и в полной степени общественным оно тоже не является из-за близости к окнам квартир. Мы решили сохранить и оправдать романтическое неофициальное название и объединили этот образ с темой детства (как у бабушки в деревне!). Двор Дворца Творчества — самое настоящее общественное пространство, но расположено оно кулуарно внутри квартала и не имеет прямых связей с улицами. Сквер по улице Печорская находится в привычной мизансцене: школа, детский сад, деревянные бараки, панельные пятиэтажки и высотные современные дома, болеющие тополя и акации. Цель каждого проекта — сформировать рекреационное пространство для горожан, уместное в данном контексте. Сейчас все в процессе реализации», — рассказывает Виктор. Недавно установили (дико стильную!) скамью рядом с магазином «Паштет» на Петроградской стороне. В Ленобласти команда бюро готовит проект развития общественной территории в Сестрорецке (ждите подробности осенью!).
Евгений Карманов, 32 года
В начале карьеры выпускник СПбГАСУ работал архитектором в ООО «Архитектурное наследие» и градостроителем в Лаборатории качества городской жизни Института дизайна и урбанистики университета ИТМО. Вскоре решил уйти в свободное плавание и в 2018 году вместе с Антоном Пуренковым (куратором Хакатона Ленинградской области в 2022 и 2021 году!) основал архитектурное бюро «Созоныч». Самый известный проект — дом на дереве lesom (лауреат международной премии ADD Awards и обладатель «Серебряного знака» международного фестиваля Зодчество 2018!). Студия разработала концепции общественных территорий в населенных пунктах Мурино, Кудрово, Сиверское, Заклинское, Кириши. «Сейчас уходим в сторону девелопмента, в процессе несколько проектов в Хабаровске и Ульяновске. Делаем мастер-план акватории Южного речного порта Москвы. Сотрудничаем с Музеем Ледокол Красин — готовим проект фондохранилища с административными помещениями», — рассказывает Евгений.
В прошлом году Евгений окончил программу «Архитекторы.pф» и сегодня продолжает совершенствовать профессиональные навыки. Параллельно разрабатывает собственные (архитектурные!) кроссовки — в скором времени надеется заколлабиться с кем-то из брендов и запустить производство.
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