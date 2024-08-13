5 молодых петербургских урбанистов, о которых скоро — уверены — будут говорить все!

Дарья Чиримисина, 30 лет

Выпускница Архитектурно-строительного института Самарского государственного технического университета переехала в Петербург и окончила в 2018 году магистратуру «Световой дизайн» в ИТМО. Еще во время обучения Дарья стала лауреаткой международной профессиональной премии в области инновационного светового дизайна LIT Design Awards. А вскоре начала преподавать в университете и стала соразработчицей дисциплины «Оценка восприятия: зрительное, когнитивное, эмоциональное» международной магистерской программы «Световой дизайн» Университета ИТМО. Затем переехала в Москву и устроилась в бюро «Культура света» ведущим световым дизайнером.

Дарья — исследовательница вечерней среды города (редкая специальность для России!). Всего за несколько лет вместе с командой бюро «Культура света» она разработала световой мастер-план для территории озера Долгое в Норильске (проект бюро Wowhaus), комплексную стратегию освещения района ЗИЛ в Москве (авторы концепций архитектуры и благоустройства — Citymakers, UTRO, LUDI, AFA, ГК Эталон) и реализовала проект освещения залов Дома книги на Невском проспекте. Но нет предела совершенству: в 2023 году Даша окончила программу «Архитекторы.рф» и вместе с коллегами записала большой онлайн-курс о городском освещении. А вскоре для проекта «Москва глазами инженера» сделала экскурсионный маршрут про освещение столицы.

Зимой 2024 года она вернулась в Петербург и теперь является партнером бюро светового дизайна ZenLight. Работала над концепцией фасадного освещения улицы в городе Кириллов (проект бюро APREL) и освещения ГЭС в Адыгее. Вместе с командой ZenLight недавно сдала проект освещения моста в центре Выборга. Сейчас участвует в проектировании фасадного освещения центральной улицы в Ижевске и является тьютором группы «Вечерний город — Terra Incognita» в программе «Архитекторы.рф».