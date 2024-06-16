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Урбанистика

На Университетской набережной открылся фонтан «Петр Первый»

Он установлен между Меншиковским дворцом и Манежем Первого кадетского корпуса в честь 300-летия СПбГУ. Конструкция состоит из четырёх композиций, символизирующих науку, образование, искусство и традиции.

Фото: пресс-служба Смольного

Во время пуска состоялась и церемония имянаречения - новому фонтану дали имя основателя и города, и университета - Петра Первого. Название сообща выбрали участники торжественной церемонии.«Фонтаны — такой же символ Петербурга, как мосты, реки, каналы, гранитные набережные. Они напоминают нам о замысле Петра создать северный парадиз. Это наше достояние», — цитирует губернатора Петербурга Александр Беглов пресс-служба Смольного.

Фонтан состоит из четырёх композиций, символизирующих науку, образование, искусство и традиции. В декоре есть элементы барокко, связанные со зданием Двенадцати коллегий. Отмечается, что в ночное время фонтан будет подсвечиваться. Также ГУП «Водоканал» специально установил здесь системы фильтрации и обеззараживания воды, в том числе ультрафиолетовым облучением.

Ранее мы рассказывали о том, что до конца года в Петербурге восстановят 21 фонтан. Первым отреставрируют комплекс Румянцевского сада.

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