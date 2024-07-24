8 лучших книг по архитектуре — выбор Ольги Звагольской и Дмитрия Гачко («Третье место»)

Дэвид Уоткин «История западноевропейской архитектуры»

Издание впервые опубликована в 1986 году, в то время, когда мир архитектуры начал выходить за рамки движения модернизма. Автор — эксперт по неоклассической архитектуре. И в книге откровенно говорит о том, что зодчие всегда искали секреты древнего дизайна, отражая в поиске свои ожидания. В XV веке Альберти, в XVI Палладио, в XVII Перро, в XVIII Адаме, в XIX Шинкеле, в XX Лютьенсе — все они заново открыли для себя язык классического архитектурного ритма.