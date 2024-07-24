8 лучших книг по архитектуре — выбор Ольги Звагольской и Дмитрия Гачко («Третье место»)

Выходцы из IT-бизнеса (Группа компаний ITGLOBAL!) Ольга Звагольская и Дмитрий Гачко в 2019 году приобрели особняк Гурьевых-Нарышкиных на Литейном. И основали культурное пространство «Третье место», стремительно ставшее одним из самых модных в городе. По просьбе «Собака.ru» супруги Ольга и Дмитрий поделились любимыми изданиями об архитектуре. Спойлер: часть книг нужно искать у букинистов и на онлайн-аукционах!
Сергей Кавтарадзе «Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле»
Кажется, это одна из лучших книг для тех, кто хочет разобраться, как работает наше восприятие сооружений и почему мы получаем от этого эстетическое удовольствие. Историк архитектуры Сергей Кавтарадзе учит осмысленно воспринимать архитектуру и анализировать духовные смыслы, облеченные во внешнюю форму. Дружеская манера и простые формы изложения — издание будет интересно любому, кто хочет повысить уровень насмотренности.
Том Уилкинсон «Люди и кирпичи: Десять архитектурных сооружений, которые изменили мир»
В книге Том Уилкинсон исследует, как архитектура может влиять на жизнь людей. Каждая глава посвящена определенной теме — секс, власть, нравственность, труд, здоровье — в контексте связи с гармонизацией пространства. В качестве примеров в исследованиях автор рассматривает Вавилонскую башню, Золотой дом Нерона, мечеть Джингеребер в Тимбукту, Палаццо Ручеллаи во Флоренции, фабрику Генри Форда в Детройте, Медицинский центр Финсбери в Лондоне и виллу Эйлин Грей в Кап-Мартене. Особенно издание привлекает своей легкостью и извилистым путем изложения, сквозь время и пространство: от античности до модернизма.
Андреа Палладио «Четыре книги об архитектуре»
Величественный архитектурный язык портиков с колоннами и украшенных драгоценностями фронтонов можно проследить до одного человека — итальянского архитектора Андреа Палладио (его идеи пропорций и симметрии легли в основу ДНК строительного дела!). Особенно показательным документом является список подписчиков второго издания «Четырех книг», спешно напечатанного в 1721 году из-за горячего спроса. В то время как первое привлекло выдающихся деятелей архитектуры, графов и лордов, покупатели второго издания показали, насколько далеко распространилась лихорадка Палладио. В состав подписчиков второго издания уже вошли плотники, столяры, штукатуры и каменщики, стремящиеся освоить ноу-хау Палладио.
Сьюзи Ходж «Главное в истории архитектуры. Стили, здания, элементы, материалы»
Отличный настольный справочник и руководство: краткий гид по архитектурным стилям, элементам и материалам. Книга определенно подойдет для неспешного домашнего чтения. Структура позволяет легко перемещаться по стилям и элементам, можно читать в любом порядке.
Манифест модернизма: Ле Корбюзье сформулировал пять принципов единства архитектуры и конструкции. Страница с Парфеноном и автомобилем — самая известная страница в книгах по архитектуре! (Прижизненное издание можно приобрести на онлайн-аукционе!)
Роберт Вентури «Сложности и противоречия в архитектуре»
Манифест Вентури издан в середине XX века и переведен на 16 языков. Издание фактически является исходным текстом постмодернизма. Обычно его рассматривают как противовес, или баланс, книге Ле Корбюзье.
Дэвид Уоткин «История западноевропейской архитектуры»
Издание впервые опубликована в 1986 году, в то время, когда мир архитектуры начал выходить за рамки движения модернизма. Автор — эксперт по неоклассической архитектуре. И в книге откровенно говорит о том, что зодчие всегда искали секреты древнего дизайна, отражая в поиске свои ожидания. В XV веке Альберти, в XVI Палладио, в XVII Перро, в XVIII Адаме, в XIX Шинкеле, в XX Лютьенсе — все они заново открыли для себя язык классического архитектурного ритма.
Энтони Хассел, Дэвид Бойл, Джереми Харвуд «Современная архитектура»
В книге подробно описаны современные технологии, что применяют в строительстве необычных сооружений, например, какие были в вилле Савой Ле Корбюзье и отеле «Бурдж аль-Араб». Авторы раскрывают методы и стили, которые ведущие архитекторы применяют в своей работе.
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