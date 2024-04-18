Посмотрите, как изменится Парк Горького, Андреевская, Воробьевская и Пушкинская набережные в Москве

Спортивные зоны, которые сейчас распределены по всему парку, будут объединены под крышей нового спортивного комплекса. К 2026 году постройка будет располагаться на месте бывшей конюшни в Нескучном саду. На первом этаже комплекса предполагают разместить многофункциональный тренажерный зал, помещения для хранения и проката инвентаря, тренерская, а также раздевалки с душевыми. Второй этаж отдадут под групповые занятия.

Рядом со спортом можно будет поиграть в шахматы — павильоны построят по соседству. Там же организуют места для проката инвентаря, теннисные столы, площадки для групповых игр.

К 2025 году планируется перейти к обустройству Андреевской и Воробьевской набережных, где расположится зоны пляжного отдыха. На Воробьевской обещают сделать развлекательный комплекс с панорамным бассейном, который будет доступен круглый год. Два уровня комплекса будут соединены искусственным водопадом.