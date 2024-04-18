Посмотрите, как изменится Парк Горького, Андреевская, Воробьевская и Пушкинская набережные в Москве

Работы по благоустройству начались еще в 2011 году и за 13 лет охватили не только сам парк, но и «Музеон», Нескучный сад и Воробьевы горы. В общей сложности это порядка 212 гектаров зеленой территории. Как оказалось, это только начало.
К 2026 году в три этапа предполагается обновление имеющихся зон и создание новых благоустроенных мест для отдыха и спорта. Самые большие изменения потерпят прибрежные зоны Пушкинской, Андреевской и Воробьевской набережных. На бывшей Александровской набережной построят 20 тематических павильонов: «Визуальные искусства» с творческими коворкингами, художественными галереями, мастерскими и сувенирными лавками; «Двор резидентов» и «Событийная площадь» представят многофункциональные павильоны для мероприятий; «Семейная гостиная», с другой стороны, станет тихим местом для игр с детьми; в «Гастрономическом квартале» расположатся рестораны разных направлений.
Пионерский пруд в жаркую погоду (ждем!) станет местом сосредоточения летних видов развлечений — две трети пруда отдадут на спортивную зону для любителей прокатиться на лодке или катамаране, а на деревянном настиле вдоль берега будет возможность отдохнуть и позагорать на солнце. Также на территории оборудуют раздевалки с душевыми, кафе с террасой, павильон для проката и хранения водных аксессуаров. Архитектурный ансамбль павильонов вдоль пруда будет выполнен в классическом стиле полукруглыми формами.
Спортивные зоны, которые сейчас распределены по всему парку, будут объединены под крышей нового спортивного комплекса. К 2026 году постройка будет располагаться на месте бывшей конюшни в Нескучном саду. На первом этаже комплекса предполагают разместить многофункциональный тренажерный зал, помещения для хранения и проката инвентаря, тренерская, а также раздевалки с душевыми. Второй этаж отдадут под групповые занятия.
Рядом со спортом можно будет поиграть в шахматы — павильоны построят по соседству. Там же организуют места для проката инвентаря, теннисные столы, площадки для групповых игр.
К 2025 году планируется перейти к обустройству Андреевской и Воробьевской набережных, где расположится зоны пляжного отдыха. На Воробьевской обещают сделать развлекательный комплекс с панорамным бассейном, который будет доступен круглый год. Два уровня комплекса будут соединены искусственным водопадом.
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