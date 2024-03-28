Лучшие архитектурные проекты современной России — выбор Марии Элькиной

Парк Галицкого

Бюро gmp Architekten, Краснодар

Когда-то швейцарский архитектор-бунтарь Бернар Чуми представлял себе архитектуру как пространство, где может произойти что-то неожиданное. Он сделал в парижском парке «Ла Виллетт» конструкции без определенного назначения. Люди бы сами придумывали, как их использовать, считал Чуми. И установки стали бы своего рода сюрпризами, местами, где случаются маленькие чудеса. Красивая задумка не вполне удалась, красные беседки-домики стоят пустыми.

Зато в парке в Краснодаре идею Чуми довели до совершенной эффективности. Гуляя по парку, вы попадаете в скрытые заросли, тайники и другие, как будто спрятанные, пространства. В них — лабиринты, скамейки для отдыха, пальмы в огромных колбах. Авторы ловко вернули посетителей парка в детство, воссоздав многими давно забытое ощущение любопытства, неожиданности и приключения, увлеченности неизвестным.