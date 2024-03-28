Лучшие архитектурные проекты современной России — выбор Марии Элькиной

Архитектурный критик и автор телеграм-канала «Город, говори» Мария Элькина убеждена: хорошая архитектура отличается от плохой тем, что приносит хорошие эмоции. Это не обязательно только радость и удивление — мемориалы, скажем, учат скорбеть, но чистота спровоцированного чувства есть, чаще всего, признак удачи. Специально для «Собака.ru» Мария Элькина выбрала пять лучших архитектурных проектов в истории современной России. Конечно, без Петербурга никуда!
Здание института «Стрелка»
Бюро Wowhaus, Москва, 2010 год
В начале (теперь уже кажется романтических!) 2010-х годов бывшие столичные гаражи превратили в институт «Стрелка». Архитекторы, собственно, почти ничего не построили — это в своем роде архитектура «из песка и палок». Здание советского магазина превратили в бар с видом на Москву-реку на крыше. С террасы во двор ведут ступени-аудитория. В самих гаражах устроили мастерские с большими окнами. Периметр замкнули временными магазинами и кафе и техническими сооружениями, так что все небольшие части института стали сходиться в общем дворе. Результат получился совершенно вдохновляющий — пространство, где хочется находиться и общаться без повода и даже искать повод для того и другого, чтобы остаться подольше.
Парк Галицкого
Бюро gmp Architekten, Краснодар
Когда-то швейцарский архитектор-бунтарь Бернар Чуми представлял себе архитектуру как пространство, где может произойти что-то неожиданное. Он сделал в парижском парке «Ла Виллетт» конструкции без определенного назначения. Люди бы сами придумывали, как их использовать, считал Чуми. И установки стали бы своего рода сюрпризами, местами, где случаются маленькие чудеса. Красивая задумка не вполне удалась, красные беседки-домики стоят пустыми.
Зато в парке в Краснодаре идею Чуми довели до совершенной эффективности. Гуляя по парку, вы попадаете в скрытые заросли, тайники и другие, как будто спрятанные, пространства. В них — лабиринты, скамейки для отдыха, пальмы в огромных колбах. Авторы ловко вернули посетителей парка в детство, воссоздав многими давно забытое ощущение любопытства, неожиданности и приключения, увлеченности неизвестным.
Бизнес-парк «Полюстрово»
Бюро NPS Tchoban Voss (архитектор Сергей Чобан), Петербург
Бизнес-парк Полюстрово бросает вызов идеи Петербурга как «серого», «строгого» и «старого» города. Фасад самого первого открытого здесь офисного здания «одет» в отпечатанные на стекле эскизы Александра Бенуа, следующие три — в цвета времен года: лето, осень и зиму. Две последних постройки, БЦ «Феррум», облицованы переплетенными листами кортеновой стали. Узор на фасаде объемный, панели сплетаются друг с другом, как нити в ткани. «Феррум» получил международные награды, включая премию за лучшее здание, от Чикагского музея архитектуры и дизайна «Атенеум».
Набережная озера Кабан
Turenscape и MAParchitects, Казань
Сочетание крайней эстетической простоты и ясности в архитектурных деталях с естественностью природы, иногда подлинной, а иногда сымитированной — это довольно часто встречающийся, но оттого все равно невероятно притягательный ход. Набережная озера Кабан — единственное, кажется, место в России, где воплотили ландшафтный проект в такой минималистской и одновременно натуралистской эстетике, склоняющей к задумчивости и созерцательности.
Горка до дворе Никольских рядов
Бюро Katarsis, Петербург
Горка для катания на тюбинге — простая, но в хорошем смысле она усложняет городские пространства. Появляются новые занятия, ракурсы, эмоции. Деревянные сооружения из двора Никольских рядов в конце концов убрали, что очень жаль, но к опыту изменения ландшафта с помощью временных конструкций нужно непременно возвращаться, чтобы делать места более интересными и увлекать людей городом.
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