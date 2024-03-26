Строительство нового корпуса Третьяковской галереи завершили в Москве

Правительство России уже выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Внутри новый корпус оборудовали экспозиционными и выставочными пространствами, реставрационной мастерской и научным фотоархивом. В залах разместили трансформируемые перегородки: с их помощью можно быстрее менять экспозиции.

Концепцией предполагалось, что корпус на Кадашевской набережной, станет основным для показа временных выставок. При этом новый корпус и музейный комплекс в Лаврушинском переулке соединит наземный 57-метровым пешеходный мостом с витражным остеклением.

Фасад корпуса украшают репродукции 34 картин русских художников. Среди них произведения Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Ивана Крамского и Михаила Врубеля. Они обрамлены широкими рамками из белого камня.