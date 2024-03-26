Строительство нового корпуса Третьяковской галереи завершили в Москве

Новое здание находится на Кадашевской набережной. Фасад украшают репродукции 34 картины русских художников, внутри — экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские и научный фотоархив. А соединять новый корпус и исторический будет 57-метровый пешеходный витражный мост.
Правительство России уже выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Внутри новый корпус оборудовали экспозиционными и выставочными пространствами, реставрационной мастерской и научным фотоархивом. В залах разместили трансформируемые перегородки: с их помощью можно быстрее менять экспозиции.
Концепцией предполагалось, что корпус на Кадашевской набережной, станет основным для показа временных выставок. При этом новый корпус и музейный комплекс в Лаврушинском переулке соединит наземный 57-метровым пешеходный мостом с витражным остеклением.
Фасад корпуса украшают репродукции 34 картин русских художников. Среди них произведения Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Ивана Крамского и Михаила Врубеля. Они обрамлены широкими рамками из белого камня.
Первыми посетителями нового корпуса станут гости церемонии первой Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева, которая пройдет в здании уже в мае. А полностью заработает для посетителей корпус с июня в качестве общественного пространства, а первая выставка под названием «Передвижники» пройдет в ноябре, отметила гендиректор Третьяковки Елена Проничева.
Экспозиция объединит работы почти всех важных русских художников второй половины XIX века, создававших произведения жанровой живописи. Среди них — Виктор Васнецов, Иван Крамской, Владимир Маковский, Григорий Мясоедов, Василий Перов, Илья Репин, Алексей Саврасов, Василий Суриков. На выставке представят портреты, пейзажи и религиозная живопись.
«Оно открывает для нас новые возможности, и в первую очередь это суперсовременные реставрационные мастерские масляной живописи, которые позволят нам работать с крупноформатными работами. Новые пространства получат творческие мастерские, благодаря чему мы сможем существенно увеличить количество слушателей. Предусмотрен в новом здании и большой многофункциональный зал. С июня здание в Кадашах будет работать как общественное пространство, а в ноябре в новых залах откроется первая выставка — "Передвижники", которая станет самым масштабным проектом, посвященным наследию передвижников, за последние 50 лет», — сказала Елена Проничева.
Новый корпус галереи на Кадашевской набережной собиралиь открыть еще в 2007 году. Неоднократно меняли концепцию и проектную документацию, затем последовал скандалы с отставками руководителей и финансовыми вопросами. По поручению президента на проект выделили дополнительное финансирование, в 2021 году работы поручили «Единому заказчику в сфере строительства».
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