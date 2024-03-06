Японский архитектор Рикен Ямамото стал лауреатом Притцкеровской премии-2024

The Circle в Цюрихе — это, по словам Ямамото, «совершенно новый город для нового образа жизни XXI века». «В городе обязательно появятся новые способы получения удовольствия, совершенно отличные от прежних. Это город как для повседневной жизни, так и для особых случаев. Люди съезжаются со всего мира, чтобы познакомиться с этим особым образом жизни и особыми событиями. Однако это не вымышленное сообщество, как Диснейленд, и не город, организованный исключительно для потребления, а творческий город, который окажет мощное влияние на весь остальной мир», — отмечает архитектор.