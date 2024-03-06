Японский архитектор Рикен Ямамото стал лауреатом Притцкеровской премии-2024

Его авторству принадлежит Музей искусств Йокосуки, малоэтажный жилой комплекс Панге в южнокорейской Соннаме, социальное жилье Хотакубо в японском Кумамото и комплекс The Circle неподалеку от аэропорта Цюриха — с медицинским и конференц-центрами, магазинами, ресторанами, офисами и гостиницей.
Рикен Ямамото получил степень бакалавра в Университете Нихон (1967) и степень магистра в Токийском университете искусств (1971), после чего продолжил обучение в Токийском университете под руководством архитектора Хироси Хара. Ямамото стал 53-м лауреатом Притцкеровской премии и девятым из Японии — за «свои здания, направленные на развитие сообщества». «Для меня признать пространство — значит признать целое сообщество. Современный архитектурный подход делает акцент на уединении, отрицая необходимость общественных отношений. Однако мы все еще можем чтить свободу каждого человека, живя вместе в архитектурном пространстве, способствуя гармонии между культурами и этапами жизни», — отметил архитектор.
Вот три знаковых проекта Рикена Ямамото.
The Circle в Цюрихе — это, по словам Ямамото, «совершенно новый город для нового образа жизни XXI века». «В городе обязательно появятся новые способы получения удовольствия, совершенно отличные от прежних. Это город как для повседневной жизни, так и для особых случаев. Люди съезжаются со всего мира, чтобы познакомиться с этим особым образом жизни и особыми событиями. Однако это не вымышленное сообщество, как Диснейленд, и не город, организованный исключительно для потребления, а творческий город, который окажет мощное влияние на весь остальной мир», — отмечает архитектор.
Новый кампус Университете искусства и дизайна Нагоя Зокей, спроектированное Ямамото, стало своеобразным мостом, соединяющим восток и запад — отбросив метафоричность, прямо под кампусом располагается железнодорожная станция. Переезд кампуса дал возможность объединить и реорганизовать девять учебных курсов университета в пять направлений. Такие предметы, как живопись в японском и западном стилях, скульптура, дизайн интерьера, манга, иллюстрация и другие больше не будут разделяться по навыкам, средствам, применению или наличию продукта.
В 2024 году будет реализован проект Таоюаньского музея искусств, состоящего из двух зданий — художественного и детского. Оба они спроектированы с учетом взаимосвязи с окружающей средой. На юге находится жилой комплекс, построенный частным застройщиком в качестве мини-девелопмента, а на севере — лес и озеро с богатой природой. Окружающая территория приподнята на 30 градусов, образуя склон с пандусами и беседками для проведения мероприятий. «Музеем можно наслаждаться, постоянно ощущая связь с внешним миром», — считает Ямамото.
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