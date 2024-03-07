Летний сад (нет, другой!) и еще 4 лучших парка недалеко от Петербурга — выбор директора Центра компетенций Ленобласти Екатерины Манжулы

Директор Центра компетенций по развитию городской среды Ленинградской области:

«В этом году мы построим три крупных объекта — победителя Всероссийского конкурса Минстроя 2023 года: набережная "Родной берег" в Ивангороде, проспекты Суворова и Карла Маркса в Новой Ладоге, продолжение Приморского парка в Сосновом Бору. По нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2024 году в Ленинградской области благоустроим 116 скверов, парков, набережных, бульваров, площадей из них 46 созданы центром или под его кураторством.

Мы помогаем поселениям не только с проектами благоустройства, но и с дизайн-кодами, развитием велоинфраструктуры, внедрением цифровых технологий в городскую среду и созданием туркодов. В декабре будем праздновать пятилетие. Если сравнивать с 2019 годом, качество общественных пространств в области растет. Сегодня Центр компетенций сотрудничает с молодыми и зарекомендовавшими себя архитектурными бюро "М4", "Даль", NTML, "Созоныч" и Lampa Community, студии "Кремль" и "Анатомия Архитектуры", мастерская "РЕКА"».