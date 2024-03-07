Летний сад (нет, другой!) и еще 4 лучших парка недалеко от Петербурга — выбор директора Центра компетенций Ленобласти Екатерины Манжулы

Локальный туризм в новых реалиях набирает обороты — за год турпоток в Ленобласть вырос на 63%. Специально для «Собака.ru» директор Центра компетенций по развитию городской среды Ленинградской области Екатерина Манжула выбрала лучшие недавно благоустроенные парки недалеко от Петербурга и поделилась урбанистическими планами на 2024 год.
Приморский парк
Сосновый Бор, ул. Соколова, 15
Когда-то на территории была инфраструктура Калищенского стекольного завода. По железной дороге в районе улицы Соколова изделия из стекла перевозили на пирс, откуда переправляли их в Петербург. Долгое время пляж в Сосновом Бору был замусорен. Сюда часто заезжали внедорожники, дюны разрушались под воздействием ветров с залива. Авторы концепции благоустройства бюро M4 поставили перед собой две основные цели: сохранить ландшафт и пополнить городской бюджет, создав новые рабочие места. В 2021 году Приморский парк пережил реновацию. Сегодня история места и стилистика дореволюционной индустриальной архитектуры отражены в обновленном Приморском парке через стеклянные элементы и малые архитектурные формы. В парке много сценариев для отдыха: любоваться видами реки Коваши на смотровой площадке или слушать концерт на уличной сцене. Из гущи соснового леса тропинки ведут к кафе «Мой Сосновый Бор», где можно взять велосипед напрокат, а еще почитать в тишине в уличной библиотеке и поесть вкусные венские вафли.
Парк культуры и отдыха
Подпорожье, проспект Ленина, 31а
Подпорожье славится искусством деревянного зодчества. Обязательно посмотрите Деревянное кольцо — маршрут, объединяющий уникальные деревянные церкви, например, Часовню Святого Николая Чудотворца или Церковь Святого Елисея Пророка, и целые деревни, как Верхние Мандроги. Городской парк — лес в черте города, где каждый элемент отражает память места: строительство Верхнесвирской ГЭС или мотивы вепсских сказок коренного финно-угорского народа. Реконцепцию главной точки притяжения выполнили по проекту архитектурной мастерской «Витрувий и сыновья» в конце 2023 года. Сегодня в парке можно прогуляться по сказочной просеке — тропе с архитектурной подсветкой, где в ветвях деревьев спрятаны световые инсталляции со сказочными героями с отсылками к ГЭС и вепсской культуре. Яркость и теплоту освещения подбирали таким образом, чтобы не навредить животным. А лесных обитателей много — видам посвящена целая эко-тропа с деревянными фигурами ручной работы. В парке обустроен круговой маршрут, где удобно заниматься финской ходьбой или кататься на велосипеде. Есть спортивный островок с уличными тренажерами и столами для настольного тенниса. В детских игровых зонах предусмотрены горки, карусели и лазалки из экологичных материалов, неподалеку — смотровая площадка с городскими деревянными качелями.
Парк «Сосновый бор»
Сясьстрой, ул. Ленина, 169А
Песчаный берег с мелким золотым песком и захватывающим видом на реку Сясь всегда был пространством для отдыха горожан и туристов. Природный уголок в центре Сясьстроя в 2019 году был выбран местными жителями для выдвижения на федеральный конкурс «Малые города и исторические поселения» и через год одержал победу в нем. В 2022 году по проекту архитекторов Никиты Тимонина и Марии Ляшко из бюро NTML architects парк реконструировали. Сегодня здесь гуляют по аккуратно вписанным в дюнный рельеф тропинкам-настилам, отдыхают у воды, играют в волейбол, загорают на солнце. Для детей и подростков предусмотрены современный скейт-парк и игровая площадка. Визитной карточкой стала смотровая площадка — деревянная башня, где можно прочитать отсылку к Ростральным колоннам и небольшим лодкам — формам, выделяющимся балконами. Здесь приятно смотреть на окрестности и полюбоваться закатом.
Заречный парк
Луга, Средняя Заречная улица, 96
Заречный парк — это одна из частей рекреационного каркаса города, связанная в единую сеть с набережной Луги и спортивным парком со скалодромом и стадионом. Сложный рельеф с большими перепадами высот, многолетние корабельные сосны, черничные поляны, протекающая рядом река Луга, и завораживающие красотой ландшафты делают это место излюбленной локацией у жителей Лужского района и туристов. В зимнее время здесь катаются на лыжах, санках и ватрушках, летом — на аттракционах и скейтах. В центре пространства работает панорамный ресторан Terrazza. В прибрежной части можно взять кофе с собой и отправиться на неспешный променад по набережной. Недалеко от города можно посмотреть на озеро Череменец, прямо на берегу которого расположен Иоанно-Богословский монастырь.
Летний сад
Тихвин, Советская улица, 47А
Неподалеку от Тихвинского монастыря — главной достопримечательности города — в 2023 году открыли обновленный Летний сад. Архитектурный проект с отсылками к русскому средневековью и екатерининскому классицизму разработало бюро «М4». У центрального входа разместили арт-объект — колокольню: на месте старых лип до 1940-х годов здесь располагалась колокольня Спасо-Преображенского собора. В центральной части есть лабиринт из живой изгороди со звуковой инсталляцией «Сказки Римского-Корсакова». Гуляя по тропинкам, можно найти литературную беседку с буккроссингом.
Екатерина Манжула
Директор Центра компетенций по развитию городской среды Ленинградской области:
«В этом году мы построим три крупных объекта — победителя Всероссийского конкурса Минстроя 2023 года: набережная "Родной берег" в Ивангороде, проспекты Суворова и Карла Маркса в Новой Ладоге, продолжение Приморского парка в Сосновом Бору. По нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2024 году в Ленинградской области благоустроим 116 скверов, парков, набережных, бульваров, площадей из них 46 созданы центром или под его кураторством.
Мы помогаем поселениям не только с проектами благоустройства, но и с дизайн-кодами, развитием велоинфраструктуры, внедрением цифровых технологий в городскую среду и созданием туркодов. В декабре будем праздновать пятилетие. Если сравнивать с 2019 годом, качество общественных пространств в области растет. Сегодня Центр компетенций сотрудничает с молодыми и зарекомендовавшими себя архитектурными бюро "М4", "Даль", NTML, "Созоныч" и Lampa Community, студии "Кремль" и "Анатомия Архитектуры", мастерская "РЕКА"».
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