Петербург — город для собак? И почему Москва ему уступает? Отвечает урбанист

Петербург занимает второе место по количеству собак после Москвы. Но удобен ли город для владельцев питомцев? Специально для «Собака.ru» отвечает урбанист, основатель проекта «Собакин город», руководитель рабочей группы по инфраструктуре для собак Общественного совета Минстроя России Артем Гебелев. Спойлер: удобнее, чем столица.
Петербург — больше дог-френдли город, чем Москва?
Есть три основные составляющие пет-френдли среды. Первая — инфраструктура, куда входят специальные площадки, неогороженные места для выгула, маршруты с урнами для уборки и информационными стендами. Вторая — городские сервисы, ориентированные на владельцев домашних животных. Бизнес может быть профильным (зоомагазины и ветклиники) или нет (кафе, рестораны, банки). Наконец культура — то, как владельцы собак относятся к питомцам и к окружающим и как их воспринимают в обществе. Это правила посещения общественных пространств, привычка убирать за своим питомцем, дружелюбие и готовность к кооперации. Если через призму этой модели посмотреть на Петербург, в целом, ситуация примерно такая же, как и в другой части России, хотя у города есть явные преимущества.
Инфраструктура практически отсутствует. По официальным данным в городе около 50 площадок для собак, при том что домашних питомцев около полумиллиона. В Москве — 530 традиционных площадок для собак и еще 60 нового типа на 1,5 миллиона домашних собак, и этого тоже катастрофически не хватает. Пространства чаще всего устаревшие, предназначены для дрессировки, а не для игр и выгула. Не предполагают какой-либо инфраструктуры для комфорта владельцев и эстетически непривлекательны. Владельцы особенно жалуются на отсутствие урн в тех местах, где они гуляют с животными, что значительно затрудняет процесс уборки за питомцем. Наконец на улицах много реагентов, травмирующих подушечки лап собак. Это проблема всех городов средней полосы, хотя иногда управляющие компании оставляют специальные дорожки для собак, которые не посыпают противогололедными средствами.
Пет-френдли сервисы в Петербурге развиты хорошо. Это неудивительно: бизнес реагирует на запросы своих клиентов намного быстрее, чем эти потребности находят отражение в благоустройстве. Помимо кафе и ресторанов, к животным лояльно относятся в наземном транспорте, пускают в некоторые культурные учреждения, например, в библиотеку имени Лермонтова или библиотеку имени Маяковского в «Севкабель Порту». С собакой можно зайти во все зоны, если она воспитанная и не доставляет проблем окружающим. В Москве такой возможности, к сожалению, нет. Есть достаточно кластеров, где рады людям с животными: «Двор Гостинки», «Севкабель Порт», «Третье место», «Планетарий №1», «Бертгольд Центр».
Именно в Петербурге впервые в России девелопер ГК Эталон осознал необходимость комплексного подхода к созданию дог-френдли среде на уровне корпоративного стандарта благоустройства. В каждом ЖК создают комфортные условия для собаководов: столбики для писания или туалеты для животных, урны, навигационные элементы, уточняющие направления для прогулок и расстояние до ближайшей площадки или зеленой зоны, урны для фекалий, диспенсеры с пакетами для уборки за собакой и даже фотозоны. Застройщик ушел от традиционного дрессировочного оборудования, потому что оно травмоопасное, не интересное и не подходит для собак мелких и средних пород. Вместо него на площадках и в местах для выгула используют игровое.
В городе я встречал классные кейсы кооперации локального дог-френдли бизнеса и сообщества собаководов. Например, небольшая кофейня Loft Coffee разместила объявление в ближайшем ЖК о том, что по звонку готовы приносить напитки прямо на площадку. По словам владелицы кофейни Рушаны Ким, собаководы обеспечивают до 30% трафика.
Зоомагазины, ветеринарные клиники, груминг-салоны в городе много. Вопросы, впрочем как и в России в целом, есть к количеству и качеству кинологических центров. В советское время в рамках традиции клубного собаководства большинство владельцев занимались со своими питомцами в клубах при ДОСААФ. Сегодня есть сильные представители кинологической школы, но полноценных центров и кинологической культуры явно не хватает в городе. Количество домашних питомцев увеличилось, преимущественно это собаки-компаньоны. Систематически их воспитанием занимается не более 10% владельцев.
Наконец, в отношении пет-френдли культуры складывается впечатление, что петербуржцы — одни из наиболее дружелюбных к собаководам. Опрошенные нашей командой респонденты рассказывали, как к собакам прекрасно относятся в общественном транспорте, на улицах, при посещении кафе и ресторанов.
Собаководы — традиционно одна из самых склонных к кооперации групп горожан. Однако, к сожалению, культура уборки за своим питомцем в Петербурге развита недостаточно. С одной стороны, это связано с отсутствием привычки, с другой — с нехваткой урн и общим состоянием города. Когда собаководы привыкают, что город относится к ним недружелюбно и разговаривает на языке запрещающих табличек, желание поддерживать окружающую среду в порядке пропадает.
Еще одна проблема — люди с собаками гуляют на детских и спортивных площадках. Это происходит, когда в городе недостаточно удобной инфраструктуры. Иногда горожане относятся к такому соседству лояльно, но чаще всего это перерастает в конфликт и противостояние. Жизнь с собакой — это всегда прогулки, а владельцев животных привлекают те же факторы, что и других людей: зелень, безопасность, освещение, отсутствие наледи. В итоге потоки пересекаются в парках и других общественных пространствах. Отсюда происходят конфликты — собаки реагируют на бегунов или велосипедистов, поводок перегораживает дорогу. Зачастую способность общества к саморегуляции позволяет избегать этого, но досадные эпизоды происходят довольно часто.
Как должна выглядеть комфортная среда, привлекающая собаководов и позволяющая избежать конфликтов с другими горожанами?
Наш проект «Собакин город» курирует в разработку ГОСТа инфраструктуры для собак, которой занимается рабочая группа при Общественном совете Минстроя России. Первое — в 15 минутах шаговой доступности от дома должны быть площадки для собак площадью не менее 400-500 кв.м, чтобы питомцы могли играть друг с другом. Важно учитывать интересы владельцев, которые гуляют с собакой ежедневно при любой погоде: нужны навесы для защиты от дождя и снега, лавочки, урны для фекалий и бытового мусора, держатели для амуниции и ящики для хранения оборудования. По традиции, которая тянется от клубных площадок ДОСААФ, большинство пространств сегодня включает оборудование для общего курса дрессировки или его аналоги для подготовки рабочих собак к армейской службе. Но это сейчас неактуально: большинство владельцев приходят на площадку просто поиграть и пообщаться с животным, позволить ему взаимодействовать с другими собаками. Современное оборудование для питомцев должно быть безопасным, а главное — интересным для всех пород и размеров.
Хороший пример — площадка в парке Светлая Долина в Казани, строительство которой курировал Институт развития городов Республики Татарстан. Там предусмотрено много места, чтобы собаки могли бегать. Здесь много зелени, есть навес, лавочки, ящик для хранения игрушек, стойки, чтобы повесить амуницию и даже социальный диспенсер для пакетов, который наполняют горожане сами. Площадка стильная и красивая, сделана в стиле благоустройства всего парка. У владельцев не возникает ощущение, что в отличие от посетителей с детьми или спортсменов, они люди второго сорта. Главное — установлено игровое оборудование, что позволяет интересно и безопасно взаимодействовать с животным.
Второе — нужны не огороженные пространства для выгула. Владельцы собак обычно собираются группами на полянах, бульварах, пустырях, во дворах. Пока это такие неформальные места для выгула. Кажется, пришло время легитимизировать эту практику и официально выделить такие пятачки для собаководов, оснастив их диспенсерами для пакетов, урнами, лавочками, навесами, игровым оборудованием. В тоже время эти места не стоит огораживать, чтобы владельцы не отпускали собак с поводков, а были вовлечены во взаимодействие с ними. Чтобы сохранялся невысокий уровень шума, и эти территории не попадали под нормативные ограничения градостроительной документации.
Наконец, для комфортной жизни с домашними животными необходимы маршруты для прогулок. Чтобы избегать пересечения с потоками пешеходов, дорожки важно маркировать, как, например, это происходит с велосипедными маршрутами. Оборудовать маршруты урнами, информационными стендами с правилами поведения собаководов, диспенсерами для пакетов, организовать места для выгула. Особенно это важно для рекреационных общественных пространств: парков, набережных, дворах. Это позволит сделать прогулку с собакой комфортной и безопасной для всех.
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