Петербург — город для собак? И почему Москва ему уступает? Отвечает урбанист

Пет-френдли сервисы в Петербурге развиты хорошо. Это неудивительно: бизнес реагирует на запросы своих клиентов намного быстрее, чем эти потребности находят отражение в благоустройстве. Помимо кафе и ресторанов, к животным лояльно относятся в наземном транспорте, пускают в некоторые культурные учреждения, например, в библиотеку имени Лермонтова или библиотеку имени Маяковского в «Севкабель Порту». С собакой можно зайти во все зоны, если она воспитанная и не доставляет проблем окружающим. В Москве такой возможности, к сожалению, нет. Есть достаточно кластеров, где рады людям с животными: «Двор Гостинки», «Севкабель Порт», «Третье место», «Планетарий №1», «Бертгольд Центр».

Именно в Петербурге впервые в России девелопер ГК Эталон осознал необходимость комплексного подхода к созданию дог-френдли среде на уровне корпоративного стандарта благоустройства. В каждом ЖК создают комфортные условия для собаководов: столбики для писания или туалеты для животных, урны, навигационные элементы, уточняющие направления для прогулок и расстояние до ближайшей площадки или зеленой зоны, урны для фекалий, диспенсеры с пакетами для уборки за собакой и даже фотозоны. Застройщик ушел от традиционного дрессировочного оборудования, потому что оно травмоопасное, не интересное и не подходит для собак мелких и средних пород. Вместо него на площадках и в местах для выгула используют игровое.

В городе я встречал классные кейсы кооперации локального дог-френдли бизнеса и сообщества собаководов. Например, небольшая кофейня Loft Coffee разместила объявление в ближайшем ЖК о том, что по звонку готовы приносить напитки прямо на площадку. По словам владелицы кофейни Рушаны Ким, собаководы обеспечивают до 30% трафика.

Зоомагазины, ветеринарные клиники, груминг-салоны в городе много. Вопросы, впрочем как и в России в целом, есть к количеству и качеству кинологических центров. В советское время в рамках традиции клубного собаководства большинство владельцев занимались со своими питомцами в клубах при ДОСААФ. Сегодня есть сильные представители кинологической школы, но полноценных центров и кинологической культуры явно не хватает в городе. Количество домашних питомцев увеличилось, преимущественно это собаки-компаньоны. Систематически их воспитанием занимается не более 10% владельцев.