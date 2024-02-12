Община Церкви евангельских христиан в духе апостолов (одна из конфессий протестантизма) решила на месте молитвенного дома в Парголово возвести на этом месте новый храм. Проектом здания занимается бюро SLOI Architects. Храм уже строится на месте дома по адресу Байкальская улица, 5, недалеко от станции «Парголово», среди обычных дачных участков.

«Протестантская церковь отказалась от сложной архитектурной символики в пользу простоты, доступности и функциональности, но у нее есть свои традиции, связанные с доктриной: храм намеренно напоминает обычный дом, в нем отсутствуют декоративные элементы и какая-либо иерархия для верующих, акцент делается на кафедре проповедника, а главным средством выразительности становится свет. Все это нашло отражение в концепции SLOI architects», — рассказали в бюро SLOI Architects.

Храм состоит из пяти одинаковых двухэтажных объемов, сблокированных с небольшим смещением в плане. Каждый блок получил четырехскатную кровлю со скрытым водостоком, что совместно с одинаковым смещением в плане создает ритмичный силуэт.

«Пять блоков здания соответствуют пяти доктринам протестантизма. Особенное значение община уделяет обряду крещения, поэтому несколько комнат первого этажа отведены под баптистерии. Другие сформированные здесь помещения могут использоваться для различных мероприятий и служения друг другу: праздников, свадеб, концертов, лекций, творческих занятий с детьми и взрослыми», — добавили в бюро.

Молельный зал располагается на втором этаже. Примечательным его пространство делает конструкция кровли из клееного бруса: сложная система рам и откосов с 25-метровыми пролетами.

В интерьере прогоны этой конструкции закрывает деревянный подшивной потолок, который напоминает полотна шатра и отсылает к скинии небесной и земной. Вертикальные же рамы из CLT-панелей оставлены открытыми, чтобы пропускать в помещение дневной свет.