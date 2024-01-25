Смотровая площадка, историческая тропа и фонтан: как еще благоустроят пространство делового центра на Охтинском мысу

Кроме того, там появится амфитеатр, стеклянный стенд-панораму «Фрегат "Паллада"», а на тропе установят арт-объекты.
На сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга появился акт государственной историко-культурной экспертизы. В нем указаны планы по благоустройству территории при строительстве общественно-делового центра на территории Охтинского мыса.
На территории появится центральная площадь с «точечными посадками крупномеров и местами для отдыха». На площади сделают озелененный откос, напоминающий стены Карлова бастиона. С обратной стороны откоса построят амфитеатр со смотровой площадкой. Главным элементом площади станет фонтан «ЗD-карта истории» из бетона.
Кроме того, на площадке «Зеркало воды» установят стеклянную стенд-панораму «Фрегат "Паллада"». На исторической тропе появятся арт-объекты, где представят историческую информацию, стенды с копиями найденных артефактов и прочее. Еще одна будущая панорама — «Вид на Смольный», которая позволит «увидеть, как это место выглядело раньше».
Под нависающей частью общественно-делового центра установят экспозицию со стендами и инсталляциями, «представляющими собой стеклянный куб с лазерной гравировкой артефактов, найденных на территории».
Напомним, в начале 2020 года «Газпром-нефть» рассказала о проекте застройки Охтинского мыса в Петербурге. Компания планирует построить там общественное пространство, которое станет «примером зеленой архитектуры» и «улучшит качество городской среды района» Охты. Победителем конкурса архитектурной концепции стало японское бюро Nikken Sekkei — по их проекту, который получил название Crystal Vessel («Хрустальный корабль»), здесь будет возведен 28-метровый комплекс из двух зданий и парк, выходящий на набережную Невы.
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