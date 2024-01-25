Смотровая площадка, историческая тропа и фонтан: как еще благоустроят пространство делового центра на Охтинском мысу

На сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга появился акт государственной историко-культурной экспертизы. В нем указаны планы по благоустройству территории при строительстве общественно-делового центра на территории Охтинского мыса.

На территории появится центральная площадь с «точечными посадками крупномеров и местами для отдыха». На площади сделают озелененный откос, напоминающий стены Карлова бастиона. С обратной стороны откоса построят амфитеатр со смотровой площадкой. Главным элементом площади станет фонтан «ЗD-карта истории» из бетона.

Кроме того, на площадке «Зеркало воды» установят стеклянную стенд-панораму «Фрегат "Паллада"». На исторической тропе появятся арт-объекты, где представят историческую информацию, стенды с копиями найденных артефактов и прочее. Еще одна будущая панорама — «Вид на Смольный», которая позволит «увидеть, как это место выглядело раньше».

Под нависающей частью общественно-делового центра установят экспозицию со стендами и инсталляциями, «представляющими собой стеклянный куб с лазерной гравировкой артефактов, найденных на территории».