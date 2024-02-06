Купола и ДК России, хаос Лас-Вегаса и урбанизация Китая: 5 лучших новых книг по архитектуре

Сюэфэй Жэнь «Урбанизация по-китайски»

Библиороссика, 2023

Более профильное издание, касающееся экономического бума, роста городов и населения, урбанистической эволюции и проблем, с ней связанных, — все на примере Китая на рубеже XX и XXI веков. Книгу стоит читать хотя бы затем, чтобы увидеть, как страна не просто пытается справиться с экспоненциальным приростом населения, но и не боится модифицировать самое себя, реформировать инфраструктуру и принимать нестандартные решения. Не без осечек, но у кого их не бывает! О смелых дерзаниях и их последствиях пишет профессор социологии и урбанистики Сюэфэй Жэнь.