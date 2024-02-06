Купола и ДК России, хаос Лас-Вегаса и урбанизация Китая: 5 лучших новых книг по архитектуре

Путеводитель по архитектуре Москвы или урбанизация по-китайски? Специально для «Собака.ru» сотрудник «Подписных изданий» Артем Макоян сделала подборку лучших изданий о развитии городов за 2023 год. Маст-рид для холодных зимних вечеров!
Лев Масиель Санчес «Купола, дворцы, ДК. История и смыслы архитектуры России»
Individuum, 2023
Взгляд на историю отечественной архитектуры не только с точки зрения социально-политических процессов или индивидуальных стилей архитекторов, но и с предельным вниманием к главным героям этого вида искусства — конкретным зданиям. История каждой постройки объединяет в себе правду и миф, великие открытия и человеческую смекалку, практическую необходимость ко времени и культурную значимость в веках. У историка архитектуры Льва Масиеля Санчеса получился полновесный, цельный и ,несмотря на обилие персон-явлений-построек, увлекательный трип по всем вехам российской архитектуры — от советского конструктивизма до зодчества Московского царства (туда и обратно). Бонусом: планы, фасады, термины и производственные факты о построенном.
Елена Крижевская «Архитектурная Москва. Путешествие по зданиям и стилям. Возьми с собой»
Бомбора, 2023
Карманное издание для спонтанных (и не очень) прогулок по архитектурным достопримечательностям столицы. Огромная выборка зданий организована по маршрутам, составленным по тематическому и топографическому принципам: каждый при желании можно пройти самостоятельно и увидеть все прелести московской архитектуры — клубы, конторские и доходные дома, храмы, станции метро, усадьбы, башни и здания университетов. Ну а если не успеете посетить все-все-все достопримечательности, в книге, к счастью, есть фотографии.
Сюэфэй Жэнь «Урбанизация по-китайски»
Библиороссика, 2023
Более профильное издание, касающееся экономического бума, роста городов и населения, урбанистической эволюции и проблем, с ней связанных, — все на примере Китая на рубеже XX и XXI веков. Книгу стоит читать хотя бы затем, чтобы увидеть, как страна не просто пытается справиться с экспоненциальным приростом населения, но и не боится модифицировать самое себя, реформировать инфраструктуру и принимать нестандартные решения. Не без осечек, но у кого их не бывает! О смелых дерзаниях и их последствиях пишет профессор социологии и урбанистики Сюэфэй Жэнь.
Роберт Вентури, Дениз Скотт Браун, Стивен Айзенур «Уроки Лас-Вегаса. Забытый символизм архитектурной формы»
Ad Marginem, 2023
Что будет, если десяток студентов-архитекторов отбросят штудирование учебников и скучные расчеты и отправятся в Лас-Вегас — столицу азарта и черную дыру логичного градостроительства? Правильно: возникнет культовое исследование, переосмысляющее красоту архитектуры и ее актуальность, ставящее под сомнение уродливость зданий и их кичливость. В хаосе города заложен продуманный порядок — и участники «Уроков Лас-Вегаса» доказывают это, препарируя здания и восприятие людей на составляющие, выстраивают мостик от архитектуры модернизма к взглядам постмодернистским.
Мария Троицкая «Парижская архитектура: от ампира до модернизма»
АСТ, 2023
На страницах книги раскинулся век парижской архитектуры, когда внешний облик города претерпевал самые радикальные изменения, причем иногда совершенно экспериментальные. Здесь большая история сочетается с личными впечатлениями Марии Троицкой, прожившей в Париже больше семи лет. В живом иллюстрированном рассказе есть место и османскому следу, и флеру импрессионистов — в том числе известной дилемме: кто кого сформировал — Париж импрессионистов или импрессионисты Париж?Даже за адресами далеко ходить не надо — они здесь же, прямо на полях. Остается только до Парижа добраться.
Текст: Артем Макоян
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