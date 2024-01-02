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Урбанистика

За 5 лет в Петербурге создали более 200 общественных пространств

В прошлом году в городе открыты 72 территории для отдыха, занятий спортом и прогулок с детьми на природе. Среди наиболее интересных власти отметили многофункциональное пространство на побережье Стрельны, окончание работ в парке Авиаторов, благоустройство детской площадки в сквере Раисы Штрейс.

OlgaGubskaya / Shutterstock.com

В период с 2019 по 2023 год в в Петербурге появилось 226 новых мест отдыха для горожан. За 5 лет удалось создать множество пространств, которые открыли петербуржцам выход к воде. Это прогулочный маршрут на набережной Леонтьевского мыса, территория у Среднего Суздальского озера, Сестрорецкий пляж, а также пространство у реки Лапка.

В числе новых площадок для активного отдыха городские власти назвали памп-трек на улице Оптиков, скейт-парк рядом с пересечением Поклонногорской улицы с Удельным проспектом и спортивный кластер под Дунайским путепроводом. Для выгула и дрессировки собак в Петербурга в прошлом году создали шесть новых площадок.

В декабре мы подробно рассказывали об открытии новой набережной на реке Лапке. Территорию около воды разделили на несколько зон для тихого и активного отдыха. Там также открылась спортивная и детская площадки, и появилось место для рыбалки.

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