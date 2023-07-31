В парке «Остров фортов» открывают Музей военно-морской славы: стометровая атомная подлодка К-3 и смотровая площадка на крыше. Что еще там будет?

С 1 августа в парке «Остров фортов» можно посетить новый музей, где представлена история флота от Древней Руси до наших дней: исторические фотографии и чертежи, симуляторы самолетов и надводных кораблей. А главное — первая советская и третья в мире атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». «Собака.ru» рассказывает, как он устроен.
О проекте
С 1910-х на побережье к западу от «Лагеря героев» стояли два одноэтажных артиллерийских арсенала — их использовали для обороны во время Первой Мировой войны. В последние десятилетия они были заброшены. За несколько лет здания бережно отреставрировали и объединили атриумом в единый футуристичный комплекс. Авторами проекта стало бюро «Меганом» во главе с Юрием Григоряном, а дорабатывала концепцию команда Санкт-Петербургского проектного института. Перед архитекторами стояла непростая задача — интегрировать постройки в ландшафт, чтобы они органично смотрелись с воды, воздуха и земли. И это удалось за счет нестандартных решений. Особенностью проекта стала кровля: по сути это большая смотровая площадка, откуда открывается шикарный вид на Кронштадт и форты. Летом с крыши можно выйти на набережную к воде, но зимой ее будут закрывать.
Весь комплекс разделен на две части: конгрессно-выставочная и музей. Первую планируют использовать для проведения морского салона, где судостроительные предприятия будут выставлять свою продукцию, а также для деловых мероприятий и выставок. Вторую — под экспозицию о достижениях российского морского флота.
Как устроен музей
Это многофункциональное пространство с постоянной экспозицией военно-морских артефактов. Выставка расположена на двух этажах. Первый разделен на 14 залов и повествует о судоходстве славян с VI-VII веков до участия ВМФ в Великой Отечественной. Каждая зона рассказывает, какая сила повлияла на эволюцию флота: от погодных условий до важных военных событий. Например, здесь можно узнать об устройстве корабля при Петре I, как лечили раненных и как готовили моряков.
Второй предусматривает 10 зон, отражающих историю ВМФ конца XX—начала XXI века: от развития ядерных технологий до вооружения. Экспонаты дополнены архивными снимками и видео, подлинными схемами и картами, гравюрой и инфографикой. Также на выставке есть симуляторы надводных кораблей, подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации.
В центральном атриуме разместили главный экспонат — лодку К-3 «Ленинский комсомол». Посмотреть, как выглядит судно, можно бесплатно, но его интерьеры пока не доступны — экспозицию откроют в декабре. Также есть фотовыставка о том, как создавали пространство, транспортировали и реставрировали атомную подлодку.
О главном экспонате
Первая советская (и третья в мире!) атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» с 1958 года погружалась на немыслимую в те годы глубину — 300 метров — и пережила шесть боевых служб. Но самое главное достижение произошло в 1959 году, когда К-3 дошла до Северного полюса. Этот факт доказал, что ответный ядерный удар по территории потенциального противника можно нанести даже с той точки Земли. Правда, были и трагедии в истории судна. В 1967 году при возвращении с боевого дежурства в Норвежском море произошел пожар — умерли 39 моряков, находившиеся в носовой части. В 1988 году корабль вышел из боевого состава флота, прослужив 30 лет.
В 2002 году судно привезли в Мурманскую область на утилизацию. Через четыре года отправили в Снежногорск, в акваторию судоремонтного завода «Нерпа», где до недавнего времени лодка ждала своего часа. Перевезти субмарину весом 2558 тонн в Кронштадт была задачей не из легких и достойной Книги рекордов Гиннесса. Из Снежногорска объект доставили в Кронштадт, подняли на берег в портовом терминале, а затем через городские улицы перетащили и поместили внутрь комплекса на побережье к западу от «Лагеря героев». (Посмотреть, как это было, можно тут). Сегодня это единственный в мире стометровый атомоход, музеефицированный подобным образом.
Во время обследования «Ленинского комсомола» обнаружили: около 70% оснащения К-3 утрачено или пострадало настолько, что не подлежит реставрации. Все элементы восстанавливали по уцелевшим чертежам, а к поиску артефактов, аутентичных предметов и оборудования привлекли офицеров, проходивших службу на К-3. Сегодня работы еще продолжают, для посещения К-3 откроют в конце года.
С 1 августа музей работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00. Билет — 400 рублей, есть льготы. Подробности можно узнать на сайте.
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