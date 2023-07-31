В парке «Остров фортов» открывают Музей военно-морской славы: стометровая атомная подлодка К-3 и смотровая площадка на крыше. Что еще там будет?

О проекте

С 1910-х на побережье к западу от «Лагеря героев» стояли два одноэтажных артиллерийских арсенала — их использовали для обороны во время Первой Мировой войны. В последние десятилетия они были заброшены. За несколько лет здания бережно отреставрировали и объединили атриумом в единый футуристичный комплекс. Авторами проекта стало бюро «Меганом» во главе с Юрием Григоряном, а дорабатывала концепцию команда Санкт-Петербургского проектного института. Перед архитекторами стояла непростая задача — интегрировать постройки в ландшафт, чтобы они органично смотрелись с воды, воздуха и земли. И это удалось за счет нестандартных решений. Особенностью проекта стала кровля: по сути это большая смотровая площадка, откуда открывается шикарный вид на Кронштадт и форты. Летом с крыши можно выйти на набережную к воде, но зимой ее будут закрывать.

Весь комплекс разделен на две части: конгрессно-выставочная и музей. Первую планируют использовать для проведения морского салона, где судостроительные предприятия будут выставлять свою продукцию, а также для деловых мероприятий и выставок. Вторую — под экспозицию о достижениях российского морского флота.