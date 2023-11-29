В Сестрорецке собираются создать морской курорт

Как пишет «Коммерсантъ», в Смольном рассказали, что вопрос создания круглогодичного морского курорта обсуждали помощник президента Максим Орешкин, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, а также губернатор Петербурга Александр Беглов.

На территории кластера хотят разместить яхтенный порт с инженерно-технической инфраструктурой вместе с яхтенной стоянкой, всесезонный бассейн, водные аттракционы, многофункциональный развлекательный центр, общественно-деловое пространство, гостиницы.

Под застройку и благоустройство пойдет около 130 га. Вложить в проект собираются порядка 10 млрд рублей, инвестором выступит «Яхт-клуб Санкт-Петербурга». Проект планируют завершить до конца 2030 года.

На встрече комитет по инвестициям, «Корпорация Туризм.РФ» и «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» подписали дорожную карту по реализации проекта. Напомним, что еще на ПМЭФ-2022 стороны подписали соглашение о создании туристического кластера на месте стройплощадки.