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Урбанистика

Показываем проект первой очереди технополиса Политехнический университет Петра Великого

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Политех получил градостроительный план для строительства первой очереди нового научно-образовательного комплекса «Технополис». Он будет располагаться на улице Гидротехников, 6, и занимать почти 6 га.

Рендеры Proxima Architects
Рендеры Proxima Architects

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу вуза, согласно проекту, в «Технополисе» построят лаборатории, учебные аудитории, совместные научно-образовательные центры с высокотехнологичными предприятиями-партнерами, а также жилые кампусы для студентов, преподавателей и исследователей.

В пресс-службе отметили, что проект предусматривает «создание университетской среды мирового уровня, включающей современную учебно-технологическую базу подготовки уникальных инженерных кадров».

Кампус будут возводить на основании государственно-частного партнерства. Соглашение о строительстве подписывали еще в 2022 году с группой ВТБ во время ПМЭФ. Реализовывать проект будут в три этапа, а завершить должны к 2027 году.

Тогда приблизительные инвестиции в проект оценивались в 25 млрд рублей. Концепцией проекта занималось в 2020 году архитектурное бюро Proxima Architects.

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