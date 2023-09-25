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Урбанистика

В Петербурге заработало новое молодежное пространство «Тепло»

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Двухэтажный молодежный центр открыли в Красногвардейском районе у метро Новочеркасская на Заневском проспекте, 12. Здесь можно заниматься по 25 различным направлениям, начиная от вязания и скетчинга, и заканчивая киберспортом.

Пресс-служба администрации Красногвардейского района
Пресс-служба администрации Красногвардейского района
Пресс-служба администрации Красногвардейского района

В пространстве «Тепло» могут бесплатно заниматься молодые люди от 14 до 35 лет по 25 направлениям деятельности от шитья до киберспорта.

На 1 000 квадратных метров расположились гончарная мастерская, швейный коворкинг, тренажерный зал, фотостудия, кабинет психолога и арт-холл с выставками. Само пространство поделили на функциональные зоны: отдыха и общения, технического и творческого мастерства, компьютерную и спортивную.

В центре проводят киновечера, посиделки с настольными и интеллектуальными играми. Работают клубы дизайна одежды, добровольчества, каллиграфии, леттеринга, скетчинга, разговорного английского языка и другие. В молодежном пространстве также можно получить психологическую помощь и освоить необходимые бытовые навыки, рассказали в пресс-службе Красногвардейского района.

Пресс-служба администрации Красногвардейского района
Пресс-служба администрации Красногвардейского района
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