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Урбанистика

Как стать волонтером и следить за объектами культурного наследия? ВООПИК открыл набор на обучение

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Программа обучения включает в себя 6 лекционных и 7 практических занятий, которые будут проводиться ведущими специалистами в области архитектуры и реставрации, преподавателями образовательных учреждений и представителями общественных организаций.

Изображение предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского отделения ВООПИК

Как рассказали «Собака.ru» в петербургском отделении ВООПИК, в рамках обучения участники проекта освоят основы законодательства по сохранению объектов культурного наследия и государственной системы охраны исторического наследия. Узнают об особенностях сохранения памятников деревянной архитектуры, термины и определения архитектурных и конструктивных элементов деревянного зодчества. А также научатся составлять акт технического состояния и проводить фотофиксацию.

Участникам, посетившим все занятия и успешно прошедшим обучение, будут вручены удостоверения волонтера-члена Общественной инспекции ВООПИК. Следующим этапом добровольцы смогут подкрепить свои навыки и самостоятельно проведут мониторинг 100 объектов культурного наследия. Итоги мониторинга будут проверены специалистами и в последующем переданы в КГИОП.

Изображение предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского отделения ВООПИК
Изображение предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского отделения ВООПИК

Программа курса рассчитана на 50 человек. Прием участников на обучение будет проводиться на конкурсной основе. Подать заявку на участие в программе можно до 15 сентября — для этого необходимо иметь возможность находиться в Петербурге весь период обучения и практики, иметь смартфон с доступом в интернет, а также навыки работы с компьютером.

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