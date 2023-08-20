Знакомьтесь, Даниил и Анна Афонины — семья почти 10 лет живет на дебаркадере, а сегодня строит первый квартал на воде в Петербурге

Прожив почти десять лет на переделанном своими силами дебаркадере и узнав обо всех подводных камнях (буквально, до пробоины в трюме!) такого решения, Даниил и Анна Афонины — родители пятерых детей! — готовы спустить на воду целый квартал. Уже этой осенью в Гавани начнут возводить десяток плавучих домов. Пробоины там исключены, зато хюгге обещают встроенное и с гарантией. «Собака.ru» рассказывает историю семьи.
Ксения, Даниил, Зоя, Анна, Серафим, Ника, Мария на палубе своего дома на Неве. На Ксении, Данииле, Зое и Марии плащи SHU. На Анне: тренч SHU, клипсы AMRCN VINTAGE
Как семью Афониных переехала жить на дебаркадер
Собственная Life Aquatic началась у Анны и Даниила Афониных со скроллинга ленты — только не новостной, а объявлений в разделе «Недвижимость» на «Авито». Поиск казался предпринимательнице и инвестору-бизнесмену безнадежным: жить в небольшой квартире с тремя детьми стало тесно, а бюджет семьи не позволял рассматривать квартиру побольше в пределах КАДа. «Мы стали просить Бога помочь нам, — говорит Даниил. — Вариант переселиться за город не привлекал: у нас работа, у детей садики и школы. Менять квартиру тоже не получалось, выходило шило на мыло».
Когда в списке предложений возник полузатопленный дебаркадер на Ждановской набережной, Афонины с осторожностью приняли это как ответ на молитвы и уже на следующий день поехали на смотрины. «Здесь все было ржавое, свисали какие-то балки и провода. Но меня словно молнией пронзило: посреди этого трэша я как наяву увидела свою будущую белую глянцевую кухню. И поняла — да, это наш дом», — объясняет Анна. Прежние владельцы — небольшая судовая компания — уже начали ремонт дебаркадера под свой офис, но отменили планы, успев завершить внушительную работу. А вода и время сделали с заброшкой свое дело, дебаркадер затонул — и все стало предаваться тлену.
Ключи и документы были переданы Афониным на взаимовыгодных условиях. Постепенно появились водяные теплые полы, разгребли паутину в трюме, обустроили системы жизнеобеспечения и жилую площадь — без опыта в строительстве и юридической базы. Второе, как выяснилось, было даже нужнее: «Мы проходили воистину адские муки по заключению договоров о водопользовании. А это главный документ, по которому дается право стоять в акватории Петербурга. В Комитете по природопользованию работают адекватные люди, вроде бы заинтересованные в развитии жизни на воде, все уже нас знают...и все равно получение бумаг постоянно вязнет в каких-то бюрократических сложностях». Сейчас у семьи Афониных налаженный быт, единение с природой и плюс два ребенка к первоначальной комплектации: итого — Ника, Ксения, Мария, Серафим и Зоя.
«Здесь хорошо в любое время года, — говорит Анна. — Зимой, когда затихает речная суета, наступает прямо-таки белоснежная тишина! Мы проверяем толщину льда на реке и, если все хорошо, расчищаем собственный каток — и надоевшее безмолвие сменяется каждодневным праздником и радостью». Летом тоже неплохо: младшие Афонины прыгают на палубе на огромном батуте, купаются прямо в реке и берут на абордаж проплывающие мимо сапы. В общем, вайб многодетных комедий «За бортом» с Куртом Расселом и Голди Хоун и «Плавучий дом» с Кэри Грантом и Софи Лорен фонит от дебаркадера до самой набережной.
Когда в гавани появится новый квартал на воде
С тех пор как Афонины заземлились на воде (уже девять лет!), они провели десятки встречи мастер-классов, рассказывая об особенностях речного домоуправства и устраивая экскурсии по своим владениям для тех, кто интересуется подобным образом жизни. Знакомство с пока немногочисленным аквакомьюнити Петербурга иногда принимало драматические обороты (однажды Даниил тащил на буксире своей машиной унесенный штормом от причала дебаркадер театрального режиссера Джулиано ди Капуа, где четыре года жила главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская), зато скрепило всех надежным морским узлом. На дружбе с местными акваменами и завязалась идея будущего водного квартала. Партнерами Анны стали бизнесмен, преподаватель Политеха и совладелец яхт-клуба «Галерная Гавань» Марат Асланов, заключивший здесь договор водопользования до 2034 года, и петербургская дизайн-студия Horomystudio: ее основатели Ольга Ветошева и Эдуард Захаров разрабатывали внешнюю концепцию акваквартала — пока что за идею и на энтузиазме.
Юридические вопросы нового квартала на воде тоже оказались непростыми. «Два месяца назад компания Марата “Жизнь на воде” участвовала в важном процессе против КГИОП, который подал иск, почему, мол, в Гавани хотят поставить непонятно что, которое выглядит непонятно как. После апелляции Марат выиграл суд. Я считаю, что это очень крутой прецедент, маленькая революция, — замечает Анна. — Именно из таких побед складывается путь, по которому Петербург в конце концов придет к плавучим домам. По правилам, законам и договору швартования все, что находится в яхт-клубе, является частной собственностью человека и может быть красным, зеленым, застекленным, доверху тонированным, с антенной и скворечником. Если это зарегистрированное плавсредство, то КГИОП не имеет к нему никакого отношения».
Свой дебаркадер Афонины обустраивали без опыта в строительстве и юридической базы, что потребовало множества согласований
Подключение к электросетям авторы проекта уже согласовали. А еще вынашивают дерзкий план присоединить водный квартал к городской канализации. Если не удастся, проблемы все равно не будет — тогда в каждом из строящихся домов установят систему вывода отходов в специальный контейнер, ежемесячное опустошение которого управляющая компания возьмет на себя. Единственное важное «но», которое в договорах обычно пишут бисерным шрифтом внизу страницы, Анна озвучивает заранее: «Плавучий дом не дает прописки. Соответственно, он не может быть единственным и первым жильем, и ипотеку на него оформить будет нереально». Правда, есть ощущение, что молодые семьи вряд ли захотят вложиться в квартиру-студию на волнах. Одноэтажные плавучие дома в водном квартале Гавани идеальны как туристический спот или дачезаменитель: 56 квадратных метров теплого контура, две террасы, высадка на собственный причал с прогулочной лодки или с водного такси. Некоторые покупатели считают, что тут вполне удачно разместится и офис, — заявку оставили пара архитектурных компаний. «Но им нужны действительно большие офисы, — объясняет Анна, — поэтому придется подождать, когда мы согласуем и начнем делать 140-метровые дома». Двухэтажные хаусботы у водного квартала тоже спроектированы. Второй уровень будет легко демонтироваться на случай, если через 11–13 лет договор водопользования не продлят и домовладельцам придется искать новую швартовку: под мостом в Гавани пройдут только одноэтажные дома. Еще Афонины запланировали обустроить там общественный спа-комплекс, домики для уток и места для рыбалки — настоящая урбанистика на водах.
Текст: Алла Шарандина
Фото: Дана Сапарова
Комментарии (0)