Знакомьтесь, Даниил и Анна Афонины — семья почти 10 лет живет на дебаркадере, а сегодня строит первый квартал на воде в Петербурге

Подключение к электросетям авторы проекта уже согласовали. А еще вынашивают дерзкий план присоединить водный квартал к городской канализации. Если не удастся, проблемы все равно не будет — тогда в каждом из строящихся домов установят систему вывода отходов в специальный контейнер, ежемесячное опустошение которого управляющая компания возьмет на себя. Единственное важное «но», которое в договорах обычно пишут бисерным шрифтом внизу страницы, Анна озвучивает заранее: «Плавучий дом не дает прописки. Соответственно, он не может быть единственным и первым жильем, и ипотеку на него оформить будет нереально». Правда, есть ощущение, что молодые семьи вряд ли захотят вложиться в квартиру-студию на волнах. Одноэтажные плавучие дома в водном квартале Гавани идеальны как туристический спот или дачезаменитель: 56 квадратных метров теплого контура, две террасы, высадка на собственный причал с прогулочной лодки или с водного такси. Некоторые покупатели считают, что тут вполне удачно разместится и офис, — заявку оставили пара архитектурных компаний. «Но им нужны действительно большие офисы, — объясняет Анна, — поэтому придется подождать, когда мы согласуем и начнем делать 140-метровые дома». Двухэтажные хаусботы у водного квартала тоже спроектированы. Второй уровень будет легко демонтироваться на случай, если через 11–13 лет договор водопользования не продлят и домовладельцам придется искать новую швартовку: под мостом в Гавани пройдут только одноэтажные дома. Еще Афонины запланировали обустроить там общественный спа-комплекс, домики для уток и места для рыбалки — настоящая урбанистика на водах.

Текст: Алла Шарандина

Фото: Дана Сапарова