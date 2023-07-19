В Приморском районе появится новое общественное пространство со скейт-парком и арт-объектами

Как рассказали в пресс-службе компании «Главстрой Санкт-Петербург», для горожан здесь установят воркаут-площадку с турниками, деревянный настил с навесом для йоги в любую погоду, а также трюковую рампу для скейт-бординга и памп-трек для заездов на самокатах и беговелах.

Украсят пространство арт-объекты. В отдалении от основных зон отдыха появится площадка для выгула и дрессировки собак. На периферии пространства будет участок велодорожки. Для детей откроют площадки с каруселями и мини-скалодромом.

Новое общественное пространство свяжет жилые кварталы, будущий центральный парк площадью 20 га и лесопарковую зону. Открыть общественное пространство планируют до конца 2023 года.