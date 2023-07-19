18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

В Приморском районе появится новое общественное пространство со скейт-парком и арт-объектами

Поделиться:

Пространство обещают открыть к концу года. В Юнтолово на 16,4 тысячах квадратных метров также разместят спортивные зоны, места для отдыха и выгула собак.

Пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург»
Пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург»

Как рассказали в пресс-службе компании «Главстрой Санкт-Петербург», для горожан здесь установят воркаут-площадку с турниками, деревянный настил с навесом для йоги в любую погоду, а также трюковую рампу для скейт-бординга и памп-трек для заездов на самокатах и беговелах.

Украсят пространство арт-объекты. В отдалении от основных зон отдыха появится площадка для выгула и дрессировки собак. На периферии пространства будет участок велодорожки. Для детей откроют площадки с каруселями и мини-скалодромом.

Новое общественное пространство свяжет жилые кварталы, будущий центральный парк площадью 20 га и лесопарковую зону. Открыть общественное пространство планируют до конца 2023 года.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: