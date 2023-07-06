18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

В Новой Голландии разбили сад с овощами и душистыми травами

Поделиться:

На 20 грядках резиденты острова и дружественные проекты ухаживают за своим импровизированным огородом, на котором растут разные овощи и душистые травы. У журнала «Собака.ru» даже есть своя кадка, на ней растут томаты, мята, базилик, земляника и другие растения.

Яна Милорадовская
Пресс-служба Новой Голландии

Огород разместили рядом со зданием Кузни. На 20 грядках выращивают разные виды овощей и душистых трав, за которыми ухаживают резиденты Новой Голландии и дружественные проекты. Клумбы не только выполняют эстетическую функцию, но потом выращенные плоды можно будет использовать для приготовления блюд в кафе.

Похожий огород существовал на острове в 2011-2013 годах в рамках проекта «Лето в Новой Голландии». В 2023 году огородничеством занимаются: «Рюмочная в Бутылке» и ресторан Hagao, магазины Shulz, Zielinski & Rozen, Freelabel, «Время перемен» и «Маяк», студия Rock the Cycle, проект «Моя школа», а также фонд «Антон тут рядом», благотворительная организация «Ночлежка», Русский музей, «ГУМСклад» и сообщество «Добрососедство Коломны».

У журнала «Собака.ru» тоже есть своя грядочка. На ней растут томаты, горох, мята, мелисса, салат, базилик, тимьян, перец, баклажаны, петрушка, земляника и кинза.

Пресс-служба Новой Голландии
Пресс-служба Новой Голландии
Пресс-служба Новой Голландии
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: