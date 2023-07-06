В Новой Голландии разбили сад с овощами и душистыми травами

Огород разместили рядом со зданием Кузни. На 20 грядках выращивают разные виды овощей и душистых трав, за которыми ухаживают резиденты Новой Голландии и дружественные проекты. Клумбы не только выполняют эстетическую функцию, но потом выращенные плоды можно будет использовать для приготовления блюд в кафе.

Похожий огород существовал на острове в 2011-2013 годах в рамках проекта «Лето в Новой Голландии». В 2023 году огородничеством занимаются: «Рюмочная в Бутылке» и ресторан Hagao, магазины Shulz, Zielinski & Rozen, Freelabel, «Время перемен» и «Маяк», студия Rock the Cycle, проект «Моя школа», а также фонд «Антон тут рядом», благотворительная организация «Ночлежка», Русский музей, «ГУМСклад» и сообщество «Добрососедство Коломны».

У журнала «Собака.ru» тоже есть своя грядочка. На ней растут томаты, горох, мята, мелисса, салат, базилик, тимьян, перец, баклажаны, петрушка, земляника и кинза.