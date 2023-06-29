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Урбанистика

В Сестрорецке появится многофункциональное общественное пространство на месте рыболовецкой базы

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Завершить строительство планируют в июне 2025 года. Также на берегу Южного Водосливного канала появится SPA-комплекс, всесезонный бассейн и ресторан высокой кухни. Аналогичных по масштабам проектов в Курортном районе пока не реализовывалось.

Shutterstock.com

Участок в 2,5 га, расположенного напротив парка Дубки на улице Инструментальщиков, 9а, выкупила компания Element Development. Ранее его занимала заброшенная рыболовецкая база ООО «Сестра» и лодочный причал. На соседнем участке компания уже запустил строительство апарт-комплекса, рассказали в пресс-службе компании.

В планах девелопера — построить на территории многофункциональное общественное пространство, половину которого займет SPA-центр. В нем появится гидротермальный комплекс с всесезонным бассейном, банный комплекс, тренажерный зал, и зона отдыха с панорамными окнами. На другой половине участка разместят ресторан высокой кухни во главе с именитым шеф-поваром.

Также планируется провести комплексное благоустройство территории и обустроить новую набережную Южного Водосливного канала с плавным спуском к воде. Она станет частью прибрежной зоны рядом с апарт-комплексом.

«В результате рядом с Финским заливом появится новая точка притяжения, место отдыха для жителей и гостей. Отмечу, что столь крупного общественного пространства, доступного всем желающим, где совмещались бы сразу несколько функциональных зон, сейчас в Сестрорецке нет. Хотя спрос на водолечебные и рекреационные услуги, а также на рестораны haute cuisine, в Курортном районе, безусловно, имеется», — уточнил генеральный директор Element Development Виталий Коробов.

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