Лучшие набережные Ленобласти — выбор руководителя местного Центра компетенций Екатерины Манжулы

Набережная реки Ижора в Коммунаре

История места уходит корнями в 1817 год, когда была впервые упомянута мыза Графская Славянка. В 1843 году город был основан как центр обширных землевладений графини Юлии Самойловой. Через два года на берегу реки Ижора англичане Иван Роджерс и Даниил Рейнер открыли Царскославянскую писчебумажную фабрику. Именно она сделала поселение ядром бумажной промышленности, а при советской власти подарила название Коммунар. Производство и сегодня выпускает крафт, пергамин и другие виды бумаги.

Главной точкой притяжения горожан является набережная реки Ижора. Годы здесь отсутствовали тротуары, освещение и безопасный доступ к воде. Под чутким руководством Центром компетенций Ленобласти и команды студии «Кремль» пространство реинкарнировали. На побережье есть детская и спортивная площадки, зона отдыха с лежаками, скейт-парк, качели для взрослых и шахматные столы. Вдоль парка проходит велодорожка Москва-Петербург (Вело 1). Рядом расположен Яблоневый сад, где можно посидеть на качелях у воды или почитать книгу в шезлонге.

В 10 минутах от парка на машине есть усадьба графини Самойловой, на землях которой возвели впоследствии город. Говорят, она была музой Карла Брюллова, который как минимум трижды в разных ипостасях запечатлел ее на своем полотне «Последний день Помпеи». Осмотреть интерьеры нельзя, но реально полюбоваться архитектурно-парковым ансамблем с Екатерининским храмом. Неподалеку находится конно-спортивный клуб «Стиль» в Марьино, куда можно попасть на экскурсию или записаться на индивидуальную тренировку по верховой езде.