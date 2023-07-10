Лучшие набережные Ленобласти — выбор руководителя местного Центра компетенций Екатерины Манжулы

Ленобласть не первый год радует нас новыми общественными пространствами — только за 2022-й местный Центр компетенций разработал 198 проектов по благоустройству. Специально для «Собака.ru» руководитель Центра Екатерина Манжула выбрала лучшие преобразованные набережные и делится советами, какие достопримечательности можно посмотреть рядом.
Набережная реки Ижора в Коммунаре
История места уходит корнями в 1817 год, когда была впервые упомянута мыза Графская Славянка. В 1843 году город был основан как центр обширных землевладений графини Юлии Самойловой. Через два года на берегу реки Ижора англичане Иван Роджерс и Даниил Рейнер открыли Царскославянскую писчебумажную фабрику. Именно она сделала поселение ядром бумажной промышленности, а при советской власти подарила название Коммунар. Производство и сегодня выпускает крафт, пергамин и другие виды бумаги.
Главной точкой притяжения горожан является набережная реки Ижора. Годы здесь отсутствовали тротуары, освещение и безопасный доступ к воде. Под чутким руководством Центром компетенций Ленобласти и команды студии «Кремль» пространство реинкарнировали. На побережье есть детская и спортивная площадки, зона отдыха с лежаками, скейт-парк, качели для взрослых и шахматные столы. Вдоль парка проходит велодорожка Москва-Петербург (Вело 1). Рядом расположен Яблоневый сад, где можно посидеть на качелях у воды или почитать книгу в шезлонге.
В 10 минутах от парка на машине есть усадьба графини Самойловой, на землях которой возвели впоследствии город. Говорят, она была музой Карла Брюллова, который как минимум трижды в разных ипостасях запечатлел ее на своем полотне «Последний день Помпеи». Осмотреть интерьеры нельзя, но реально полюбоваться архитектурно-парковым ансамблем с Екатерининским храмом. Неподалеку находится конно-спортивный клуб «Стиль» в Марьино, куда можно попасть на экскурсию или записаться на индивидуальную тренировку по верховой езде.
Набережная карьера в Павловском городском поселении
По пути к крепости Орешек останавливаемся в Павлово-на-Неве на пикник: скейт-рампа и зона для костра на обновленной набережной. Местные жители всегда использовали территорию карьера возле Советской, 9 как городской пляж. Но долгие годы здесь отсутствовало освещение, а зоны отдыха были скорее стихийными, чем цивилизованными. Теперь на территории площадью более 14 тысяч квадратных метров под чутким руководством Центра компетенций Ленобласти обустроили барбекю-зону с беседками у воды, детскую площадку в экостиле, террасный настил с лежаками и креслами под теневым навесом, променад вдоль карьера и очаг для разведения костра с видом на Кузьминский мост через Неву. Есть памп-трек, скейт-рампы, качели и турники.
Набережная Староладожского канала в Шлиссельбурге
Шлиссельбург известен благодаря 700-летней крепости Орешек, основанной внуком Александра Невского. Эти пять оборонительных башен были западным рубежом Новгородской республики, тюрьмой для политических узников и последней опорой блокадного Ленинграда, что не дала уничтожить Дорогу жизни. Сегодня крепость является филиалом Государственного музея истории Петербурга, где можно увидеть подлинную одежду первых узников и одиночные камеры народовольцев.
Набережная Староладожского канала — сердце города — еще недавно была в плачевном состоянии. Сегодня променад стал частью нового исторического маршрута по Шлиссельбургу с навигацией по былым достопримечательностям у берегов. Реинкарнировать пространство взялись главные архитекторы Центра компетенций Ленобласти и архитектурное бюро «Аффинум». Зимой местные рыбаки тут ловят рыбу, а летом горожане и туристы гуляют, пьют кофе, смотрят на закат и используют пристань как отправную точку в крепость Орешек. Неподалеку расположена Никольская церковь и музей истории Шлиссельбурга в бывшей проходной ситценабивной мануфактуры.
Свирская набережная в Вознесенье
Вознесенье стоит на реке Свирь, у самого истока. На правом берегу в XVI- XVIII веках существовал Вознесенский монастырь — откуда деревня и получила свое название. Полноценным населенным пунктом она стала после строительства Мариинской системы — водного пути из центральной части России в Петербург. Тут вели торговлю, были причалы и склады, а уже в советское время образовался рабочий поселок.
Одной из главных достопримечательностей сегодня является набережная. Под руководством команды Центра компетенций Ленобласти, студии «Клеверс» и «Кремль» здесь организовали пешеходный променад вдоль реки и видовые площадки для отдыха с шезлонгами, гамаками и биноклями. Есть велодорожка, городские качели, детская площадка с тарзанкой и каруселями.
Путешествуя по Подпорожскому деревянному кольцу, загляните в туристическую деревню Мандроги. Она расположена в часе езды от Свирской набережной и состоит из нескольких изб XIX века, привезенных из Вологодской области. Сегодня в них расположены мастерские, где проводят мастер-классы по кузнечному и гончарному делу, росписи по дереву и ткачеству. В избах можно посмотреть на быт и аутентичные сельскохозяйственные инструменты. А еще тут можно снять деревянный дом или номер в гостинице.
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