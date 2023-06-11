К концу года в Петербурге разработают концепцию развития велоинфраструктуры

По словам замглавы Комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова, в 2023–2024 годах в городе планируется построить 17 км велодорожек, они появятся в Московском, Фрунзенском, Приморском и Невском районах. «Безусловно, развитие велоинфраструктуры — важный элемент транспортного развития. У нас есть план, и мы двигаемся вперед. В этом году мы приступили к разработке единой концепции развития велоинфраструктуры и велодвижения в Петербурге до 2030 года», — заявил чиновник.

Он также добавил, что сейчас концепция находится у подрядчика, который до конца года представит план по развитию велоинфраструктуры. В Комтрансе отметили, что развитие будет идти с учетом мнения велообщественности и представителей велодвижения.

К 2030 году Смольный планирует увеличить протяженность веломаршрутов до 300 км. Также дорожки проложат в Красносельском, Кировском и Калининском районах.