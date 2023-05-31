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«Третье место» на Литейном проспекте открывает обновленный летний двор с диджей-сетов и ресторанного стрит-фуда на огне

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Сезон откроют 2 июня в 18:00. В день старта сезона продет два диджейских сета и выступление виджея. А все лето в пространстве будут устраивать кинопоказы под открытым небом, концерты и лекции.

Пресс-служба "Третьего места"
Пресс-служба "Третьего места"

«Концепция «третьих мест» Рэя Ольденбурга, лежащая в основе культурного пространства «Третье место», предполагает создание площадок, доступных для людей разных возрастов, социальных слоев и интересов. Именно поэтому мы очень тщательно подходим к выбору резидентов, каждый из которых дополняет самость пространства, обогащая наши возможности, чтобы каждый наш гость чувствовал себя комфортно и мог найти что-то интересное, новое или вкусное в нашем обновленном дворе лично для себя», – рассказала основательница культурного пространства «Третье место» Ольга Звагольская.

В этом году обновился состав резидентов: винное бистро Lost&Found, коктейль-бар «ИЗИ», бабл-ти бар «КИТ», ребрышки и бургеры на огне от Ribs, кофешоп от «Географии», кофе и мороженое от Gelato.

Открытие двора состоится 2 июня в 18:00 на Литейном проспекте, 62. В этот вечер всех посетителей ждут два диджейских сета и выступление виджея. В планах – устраивать в пространстве летние кинопоказы под открытым небом, концерты и лекции. Актуальное расписание мероприятий можно посмотреть здесь. Двор будет открыт каждый будний день, кроме вторника, до 00:00. В пятницу и субботу – до 02:00.

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