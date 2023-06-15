Как Летний сад из места вдумчивых прогулок превратили в туристический аттракцион? Объясняет Мария Элькина

Летом Петербург погружается в традиционную для этого времени эйфорию: люди ездят на велосипедах, устраивают пикники, ходят на экскурсии. Но одного важного жанра во всем многообразии досуга как будто бы не хватает. Я говорю о бесцельных неспешных прогулках. Эта городская традиция как будто бы почти канула в лету. Символом ее заката стала печально известная реконструкция Летнего сада.

Одна из самых обсуждаемых тем в этом столетии — сохранение наследия. Памятники под угрозой разрушения всегда на слуху. Трудно сказать, стоит ли считать такой накал переживаний излишним или, наоборот, достигающим цели. Факт в том, что каких-то драматических потерь у Петербурга — считанное количество. Главная из них — Летний сад. В начале 2010-х ему безбожно «вернули исторический облик»: восемь утраченных фонтанов, павильоны и беседки начала XVIII века. Восстановили или нафантазировали — вопрос спорный. Вместо открытых тенистых аллей устроили дорожки-проходы со шпалерами по сторонам. Уже много раз говорили о том, что такая «реставрация» на деле стала тотальным разрушением исторического пространства. Ведь сад к началу XXI века достался нам более или менее таким, каким его знала Ахматова. Но сегодня важно говорить не о факте ошибки, а о ее смысле: из пейзажного парка, места для вдумчивых неспешных променадов, сад превратили в аттракцион для непритязательных туристов.