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Урбанистика

Показываем проект реконструкции главного корпуса санатория «Сестрорецкий курорт»

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Также застройщик планирует восстановить историческое здание курзала на том же месте, где располагалось в начале XX века.

Пресс-служба «Группы ЛСР»
Пресс-служба «Группы ЛСР»

По проекту реконструкции в новом третьем корпусе будет больше 4 тысяч квадратных метров медицинских кабинетов, около 100 помещений для врачей и бальнеологии разместятся на двух этажах, а на 2,5 тысячах метров появится бассейн с грязелечебницей и минеральной водой.

Также в компании-застройщике «Группа ЛСР» отдельно отмечали, что застраивать территорию жильем не планируется. Здание старого курорта будут реконструировать, но при этом останется номерная система — без кухонь. Количество номеров увеличат до 400 (раньше было 270). Проектом занимается архитектор Феликс Буянов.

В планах завершить реконструкцию в течение двух-трех лет. Кроме того, компания собирается воссоздавать по фотографиям Курзал, его разместят там, где он находился в начале XX века. Он будет выполнять функцию концертного зала.

Сейчас, пока ведут работы, на территории курорта продолжает функционировать лечебный корпус, грязелечебница и бассейн с минеральной водой — их можно посетить в формате курортной поликлиники.

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