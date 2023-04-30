После реконструкции в Петербурге открыли пять дворовых фонтанов

Дворовые фонтаны в Петербурге имеют длинную историю. С 1950 по 2000 годы в городе было построено множество подобных сооружений. Все они похожи — это чаша в форме квадрата, круга или многоугольника площадью до 20 квадратных метров, с вазоном или каменной горкой посередине чаши. Фонтаны были прямоточными и присоединялись к ближайшему жилому дому. Водная картина создавалась за счет естественного давления воды в городской сети водоснабжения, а из чаши вода уходила напрямую в канализацию.

Позже часть фонтанов передали городу, но их состояние оставляло желать лучшего: отсутствовали инженерные сети, были повреждения, некоторые чаши были полностью разрушены. Некоторые фонтаны даже превратили в цветочные клумбы. «Специалисты Водоканала проделали колоссальную работу по их восстановлению – построили новые чаши, провели внешние сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, разместили световое и насосное оборудование, смонтировали шкафы управления», — заявили в пресс-службе петербургского Водоканала.

Напомним, что почти все петербургские фонтаны запустили в прошлые выходные. В этом сезоне они будут работать на час дольше.