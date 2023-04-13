Урбанософия и городские исследования: в «Севкабель Порту» пройдет лекция о развитии мегаполиса в условиях неопределенности

«Каждый мегаполис представляет собой сложный, уникальный организм с обилием взаимосвязанных элементов. Лектор расскажет об «Urban exploration» — способе глубокого погружения в жизнь города и горожан, осмысляющий роль и взаимосвязь различных аспектов городской жизни.

Исследования в области городской жизни могут касаться развития культурных, образовательных и спортивных проектов, открытия шоурумов и творческих пространств, запуска новых брендов и продуктов — или реализации любых других проектов в городской среде», — рассказали организаторы лекторий’порта.

На примере «Севкабель Порта» и близлежащих локаций лектор вместе с участниками мероприятия создаст ментальную карту и обсудит, что это такое и как ей пользоваться. Практикум поможет понять, как можно модифицировать и трансформировать пространство для реальных задач и людей.

Лектором выступит Григорий Храбров — лингвист, специалист по генеративной грамматике, партнер и творческий руководитель Evolut Business, евангелист d2d-бюро «Луч», кофаундер Универs. Автор обучающих курсов по стратегии в Высшей Школе Брендинга, Университете ИТМО, Praktika.School и Product Sense.

Лекция «Урбанософия и городские исследования. Зачем и как мегаполису развиваться в условиях неопределенности?» пройдет 14 апреля в 18:00 в пространстве в лекторий`порт в «Севкабель Порту» на Кожевенной линии, 40. Вход бесплатный, но нужна регистрация.