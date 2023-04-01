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Урбанистика

В Петербурге увеличат количество заказников, еще шесть территорий сделают особо охраняемыми

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В ближайшее время будет проводиться обследование этих мест. Об этом рассказал председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александр Герман для «Петербургского дневника».

Tsuguliev/shutterstock

Чиновник отметил, что охраняемые территории становятся полноценными общественными пространствами и вызывают интерес у петербуржцев. «Очень у нас популярны Сестрорецкое болото, Комаровский берег, экотропа на северной губе Финского залива. Скоро сделаем дорогу-подъезд к Сестрорецкому болоту, чтобы было удобнее добираться», – сказал Герман.

Власти заявляют, что охранение лесов и их биоразнообразия – очень важный тренд, так как люди должны иметь возможность выезжать на природу и даже просто послушать пение птиц. Сейчас в Петербурге насчитывается 17 охраняемых природных территорий, или заказников. Их общая площадь составляет более 9 тысяч гектаров.

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