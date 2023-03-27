Особняк Шувалова в центре Петербурга переделают под отель

В постройке на 2,5 тысячи квадратных метров собираются открыть четырехзвездочную гостиницу на 65 номеров. Как рассказали «Деловому Петербургу» в компании Academia, отель будет называться «Academia особняк Shuvaloff».

Помимо номеров в историческом здании появятся спа-комплекс, лобби-бар и конференц-зал. Инвестор отметил, что особняк Шувалова (Е. А. Воронцовой-Дашковой) постройки середины XIX века, выявленный объект культурного наследия. И при приспособлении здания обратят внимание и на восстановление фасад и оригинальных архитектурных элементов, лепнины и люстры по историческим фотографиям и документам.

Ранее здание принадлежало банку «Санкт-Петербург», где располагался расчетный центр, где проводились операции по сделкам с недвижимостью. Особняк выставили на продажу еще несколько лет назад, банк запрашивал за него порядка 300 млн рублей.

По подсчетам компании, инвестиции в открытие гостиницы без учета покупки здания оцениваются в 500 млн рублей. В управлении Academia на данный момент находятся 20 отелей уровня три и четыре звезды.