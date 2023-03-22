Три электростанции в центре Петербурга переделают под общественные пространства

Сейчас все три электростанции находятся в ведении компании «ТГК-1» (принадлежит «Газпрому»). Реновация предприятий была прописана еще в «дорожной карте», подписанной Смольным на ПМЭФ–2022. Устаревшие станции планируют вывести из эксплуатации в рамках программы «по созданию современных энергоэффективных генерирующих мощностей». Планируется, что на свободных площадях появятся общественно-деловые зоны, включающие образовательные, культурные и спортивные пространства, детские центры, места для работы и отдыха, пишет «Деловой Петербург».

Так, на территории «Электростанции № 1» на Обводном канале, 76 планируют построить офисы компаний группы «Газпром энергохолдинг» на 400 сотрудников. На участке «Электростанции № 2» на Новгородской ул., 11 также собираются разместить офисы на 200 человек. А вот третью территорию на набережной Фонтанки архитектурная мастерская «Студия 44» в 2021 году готовила проект Музея электрической эпохи. Кроме того, на территории ЭС–1 и ЭС–2 помимо административных зданий хотят разместить «общедоступные спортивные объекты».