4 причины, почему внешний вид Петербурга действует (и положительно тоже!) на нервы: гуляем по городу вместе с психотерапевтом

Мы решили разобраться в многочисленных исследованиях на тему влияния городской среды на самочувствие и понять, так ли важны спасительные островки природы, какие элементы архитектуры вызывают положительные эмоции, и можно ли определить, в районе с каким «декором» есть риск сойти с ума. Помогла нам в этом Юлия Андреевна Абрамова, психиатр, психотерапевт Клиники инфекционных заболеваний «Центр+» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Лечебная зелень
Для жителей крупных городов выезд на природу уже давно ассоциируется с отпуском, отдыхом от суеты или даже digital-детоксом. Конечно, если вы едете на дачу, где невыполненных задач накопилось еще больше, чем в офисе, то рассчитывать можно разве что на последний пункт. Но зато отдых для глаз (а если повезет – и души) обеспечен: благотворное влияние природных пейзажей на состояние человека было доказано еще в конце XX века. Эту закономерность обнаружил исследователь Техасского университета A&M Роджер Ульрих. Пациенты больницы, которые могли видеть в окнах хоть небольшие клочки зелени, пусть и заключенные в бетонных джунглях, быстрее выздоравливали и меньше нуждались в лекарствах, чем те больные, чьи окна выходили на серые городские лабиринты.
Естественный зеленый цвет также обладает успокаивающим эффектом и не оказывает отрицательное влияние на нервную систему человека. Астраханский государственный архитектурно-строительный университет провел опрос для определения самого комфортного цвета, и зеленый удостоился самых лестных отзывов. У 60% участников эксперимента он ассоциировался с радостью, теплом и гармонией. Особенно природные цвета помогают расслабиться после рабочей недели, поэтому на выходных городские парки и сады пользуются особым спросом.
Юлия Абрамова
психиатр, психотерапевт
Влияние цвета на психоэмоциональное состояние используется как для диагностики (цветовой тест Люшера), так и для лечения методом цветотерапии (или хромотерапии). Такие часто встречающиеся в природе цвета, как зеленый и синий, подавляют активность симпатической нервной системы, организм получает сигнал к отдыху и расслаблению. Само пребывание на природе благотворно отражается на психологическом состоянии человека. Существуют психотерапевтические методики, способные приумножить это положительное влияние, помочь повысить самоидентичность:
- Отслеживание эмоционального состояния «здесь и сейчас». Полезно сравнить, как изменилось психологическое состояние до и после пребывания на природе. Для этого можно и до, и после прислушаться к своим чувствам и эмоциям, чтобы затем осознать, что состояние улучшилось.
- Терапия творческим общением с природой. Обращая внимание на подробности окружающей нас природы, мы выясняем свое собственное отношение к ним и через это отчетливее узнаем себя самих. В этом может помочь фотографирование, съемка видео, рисунки.
Пока ранняя весна и уличные растения еще не проснулись, поэтому мы отправились в Оранжерею Таврического сада, чтобы погреться и насладиться спрятанной от холодов зеленью и обогатиться кислородом. То ли дело в концентрированном фотосинтезе, то ли этот визит и в самом деле стал своеобразным глотком свежего воздуха.
Естественные линии
Человек – существо не только социальное, но и биологическое, поэтому для него комфортно все, что связано с природой. Естественные формы не являются исключением. Плавные линии и причудливые силуэты, которые можно встретить в природном ландшафте не являются «чужими» для нашего зрения, а потому не вызывают отторжения или возмущения. Оскар Нимейер, бразильский архитектор, писал, что людей привлекают «кривые, свободные и чувственные. Те кривые, которые мы можем видеть в горных силуэтах, в форме морских волн…».
Беда в том, что большую часть современного городского массива отличает обилие прямых линий, ведь сложный дизайн фасадов и большое количество декоративных элементов – это дорого для застройщика и непрактично для владельца жилья (а еще становится дополнительным ударом для кошелька потенциального покупателя).
Юлия Абрамова
психиатр, психотерапевт
Архитектура зданий влияет на психику человека. Однотипные, монотонные, окрашенные в серые тона здания, вводят людей в состояние тоски, повышается уровень стресса, утомление, ухудшается настроение. Положительно на психологическое состояние человека влияет использование округлых форм, цветовое оформление фасада с использованием не броских, не резких, а умеренных и в меру ярких оттенков, которые легко воспринимаются глазом.
Природная тяга человека к плавным изгибам и мягким волнистым линиям может привлечь нас в невзрачный с первого взгляда жилой двор, засаженный деревьями, и оттолкнуть от, казалось бы, манящего центра. Неудивительно, что после петляний по району Чернышевской прогулка по самой знаменитой «прямой линии» – Невскому проспекту, оказалась утомительной не только из-за дистанции в 4,5 километра. Силы ушли и на ходьбу, и на подавление внутреннего дискомфорта: людям не свойственно выбирать длинный маршрут с неизменной траекторией. Пришлось свернуть на улицу Рубинштейна.
Интересная картинка
Архитектурная среда должна быть не только функциональной, но и эстетически привлекательной. Датский архитектор Ян Гейл, который исследовал стратегии улучшения жизни горожан, заметил, что внешний вид зданий в городе влияет даже на скорость ходьбы человека. Мимо невзрачных и неоформленных фасадов люди проходят гораздо быстрее, чем мимо притягательных домов. По его мнению, для хорошего самочувствия и настроения среднестатистическому городскому пешеходу нужно находить глазами что-то новое и любопытное каждые пять минут. И чем больше такого занимательного он встречает на своем пути, тем лучше будет его настроение, он захочет задержаться, рассмотреть увиденное и потом поделиться впечатлениями. Так архитектурная гармония способна отдать городским жителям часть своей энергетики. Вот и мы, в очередной раз остановились на Пяти углах, чтобы полюбоваться необычной геометрией.
Также людей привлекает таинственность: это может быть фасад с различными деталями, где переплетаются формы и линии, или извилистая тропинка в городском парке. Эти элементы городской среды не позволяют пешеходу заскучать, удовлетворяют стремление к прекрасному и простое любопытство. Часто фактор тайны становится не просто мимолетным развлечением для глаз прохожих, но превращается в достопримечательность. Поэтому район Спасской стал нашим следующим пунктом. Это же настоящий магнит для жителей города и туристов: узкие, темные, хара́ктерные улочки пропитаны мистикой, можно даже не вспоминать, что тут раньше гуляли герои Достоевского.
Юлия Абрамова
психиатр, психотерапевт
Положительное влияние на психологическое состояние оказывает также смена привычных маршрутов передвижения по городу, что не только подарит новые приятные эмоции, но и улучшит когнитивные функции.
Красный флаг
Визуальная и сенсорная перегруженность (или просто «шум») пространства, созданные отдельными элементами городской среды, делают людей уязвимыми перед главным врагом в большом городе – стрессом. Шум – это сочетание нескольких архитектурных стилей на ограниченной территории, обилие кричащих цветов, бессистемное многообразие иллюминации (представьте себе множество разных сияющих фонариками и неоном рекламных вывесок). Такая тяжесть городского облика может вызывать у людей тревогу, способствовать быстрой утомляемости или быть триггером и провоцировать острую реакцию на другие раздражители. В крайних случаях она негативно сказывается на мыслительной функции мозга и даже приводит к психическим расстройствам. Идешь себе спокойно, а тут ядовито-розовая реклама на старинном здании – как обухом по голове. Чтобы нервная система не раздражалась при внешнем виде зданий, фасадов и вывесок, в городах вводятся специальные регламенты. В Санкт-Петербурге действуют Правила благоустройства города.
Мы закончили наш маршрут около Медного всадника, любуясь природно-городской панорамой Невы. И пришли к выводу, что, каковы бы ни были детали, прогулка по любимому Петербургу доставила нам большое удовольствие!
Кстати, про исследования влияния города на человека мы прочитали здесь:
- Папанек В. «Дизайн для реального мира», 2022
- Раздрогина С.А. «Влияние архитектуры на эмоциональное состояние человека», 2022
- Рябинов П.А., Осокина В.А. «Основные факторы влияния архитектуры на человека», 2015
- Солошенко М.С. «Что нам говорит архитектура. Влияние зданий и сооружений на человека и общество», 2017
- Эллард К. «Среда обитания», 2019
Текст: Елизавета Зиновьева
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