Джентрификация родительства: как рынок вытесняет матерей из городов

Когда мой брак закончился, забот стало только больше. Даже когда Мэдди ночевала у своего отца, я не могла как следует отдохнуть. Прежде всего мне приходилось отвозить и забирать ее, а значит, совершать очередные поездки на общественном транспорте и полагаться на пунктуальность ненадежной транспортной системы, дабы избежать раздражения отца Мэдди. Дополнительные задачи и расходы теперь включали в себя поездки к юристам и психологам, в суды и к социальным работникам. Я с трудом понимала, как я смогу быть везде, где должна быть, и при этом организовывать присмотр за Мэдди. Я писала диссертацию и преподавала в трех разных университетах, что добавляло междугородние поездки на автобусах и электричках к моему и без того уже малоэффективному ежедневному маршруту.

Бывали случаи, когда Мэдди приходилось оставаться одной на короткое время или самостоятельно проходить половину пути до школы, где ее ждала подруга. Бреши в материи нашего домохозяйства постоянно расширялись. Оглядываясь назад, я не понимаю, как мне удалось со всем этим справиться без происшествий. Определенно, мои привилегии как белой цисгендерной женщины, получившей высшее образование, помогли нам оставаться на плаву, но я не была застрахована от повышенного внимания со стороны государства в лице социальных работников, которые требовали, чтобы Мэдди были предоставлены определенные услуги. Они сами, разумеется, эти услуги не предоставляли. Это было моей задачей. Я на собственном опыте убедилась, каким образом государство переносит ответственность на матерей и как мало поддержки мне оказывает мой район и мой город.