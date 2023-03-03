Фонд AdVita запускает курс по архитектуре и литературе «Душа Петербурга»

«Этот онлайн-курс очень важен для всех, кто любит Петербург и русскую литературу и архитектуру. Мы собрали замечательных специалистов на разговор о том, как возник Петербург, как складывался миф о нем и что с нашим городом происходит сейчас. Поводом к созданию курса послужило столетие одной небольшой книжки, наделавшей много шуму в 1922 году. Николай Павлович Анциферов, историк и экскурсовод, человек совершенно выдающийся, назвал свою книжку «Душа Петербурга» – и проследил образ города от торжественных од XVIII века до сочинений современных ему модернистов. Именно он назвал Петербург городом «трагического империализма»!» — рассказала член правления фонда AdVita Елена Грачева.

Лекторами выступят Алина Бодрова, Дмитрий Калугин, Кирилл Зубков, Сергей Гуськов, Наталия Мазур, Виктор Димитриев, Всеволод Зельченко, Дмитрий Бреслер, Валерий Дымшиц, Елена Грачева и Мария Элькина.

Курс объединяет в себе три большие темы:

Идея «души города». Это вовсе не метафора, вернее, не только метафора. Исследования городов с середины XIX века все больше и больше увлекают историков, антропологов, психологов, философов. Рождается идея экскурсии как способа постижения городского пространства и genius loci – гения места. Все современные авторские экскурсии родом из бурных споров начала XX века о том, что значит – понять город, познакомиться с ним?

Петербург в творчестве разных писателей: от пушкинской эпохи до эпохи модернизма – и эти лекции прочитают замечательные специалисты. Не думайте, что вы знаете все о Петербурге Достоевского или Гумилева, Некрасова или Ходасевича – вас ждут настоящие открытия.

Что такое Петербург с градостроительной и архитектурной точки зрения. Петербургский миф в литературе – с этим словосочетанием мы более-менее знакомы, но что нам говорит архитектура? Какова градостроительная философия, и как нам смотреть назад, в прошлое города, и как смотреть вперед, чтобы город мог существовать как современный мегаполис? Об этом в двух лекциях будет рассказывать критик Мария Элькина.

Курс «Душа Петербурга: городская мифология и реальность в литературе и архитектуре» будет проходить с 3 марта в течение трех месяцев по пятницам в zoom-формате на платформе школы Masters. Вся прибыль будет перечислена в фонд AdVita. Приобрести курс или отдельные лекции можно по ссылке.