«Новейшая история: продолжение следует»: в лектории «Севкабель Порта» пройдет серия дискуссий об архитектуре и урбанистике

Мероприятия пройдут в рамках культурно-образовательного проекта лекторий’порт совместно с журналом об архитектуре и дизайне Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии и Северо-запада России «Проект Балтия». Вход на мероприятия бесплатный, но необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Расписание программы:

3 марта, 19:00, лекция «(С)покойный новый мир. Петербург 2000-2022»

Триста лет назад четверти века хватило для рождения города, расцвета александровского классицизма, модерна и неоклассицизма. В рамках лекции Алексей Лепорк (искусствовед, научный сотрудник Государственного Эрмитажа, автор книги «Соблазненная архитектура») расскажет, что нам принесли двадцать два года нового тысячелетия.

8 марта, 16:00, конференция «Женский день в архитектуре»

В 60-х годах прошлого столетия впервые начали изучать историю искусства с точки зрения места в ней женщины. В рамках конференции, в международный женский день, будут затронуты творчество авторов прошлых лет и деятельность современных женщин-архитекторов.

16 марта, 19:00, лекция «Архитектура Балтии — тренды за 15 лет»

В ходе лекции Владимир Фролов (искусствовед, архитектурный критик, главный редактор журнала «Проект Балтия») расскажет о развитии архитектуры Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии и Северо-Запада России в годы работы журнала «Проект Балтия» (2007-2022), выделив наиболее яркие явления, имена и стилистические тенденции.

18 марта, 16:00 конференция «Архитектура в 1990-2020-х годов. Тенденции и форматы»

Конференция будет посвящена российской архитектуре 1990-2000-х годов — осмыслению термина «капиталистический романтизм» и роли данного стиля в формировании облика современных городов. В программу конференции войдут выступления теоретиков и историков архитектуры, а также действующих архитекторов.

31 марта, 17:30, конференция «Диспут Диогена — Архитектура в наступившем будущем»

Название цикла «Новейшая история. Продолжение следует» показывает не только желание организаторов отрефлексировать прошлое, но и стремление заглянуть в будущее. О том, каким будет то самое продолжение и какие цели ставит перед собой современная архитектура, поговорят участники конференции.

31 марта, 19:00, лекция «По ту сторону архитектуры»

Степан Ванеян (профессор МГУ, доктор искусствоведения) даст общий взгляд на современное зодчество в его особой темпоральности, связанной с актуальными цивилизационными процессами. Самые простые и в то же время почти риторические вопросы «Что такое архитектура?», «Каковы ее границы?», и «Что находится по ту сторону зодчества?» будут поставлены в ходе сообщения.

Встречи будут проходить в «Студии 42» в «Севкабель Порту» на Кожевенной линии, 40Д (3 этаж).

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